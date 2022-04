Čínska centrálna banka prekvapivo neuvoľnila menovú politiku

Peking 15. apríla (TASR) - Čínska centrálna banka (PBOC) prekvapivo ponechala úrokovú sadzbu na strednodobé úvery nezmenenú. Trh počítal s uvoľnením, ktoré by podporilo ekonomiku v čase, keď Peking zápasí s ďalšou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.



PBOC ponechala sadzbu na jednoročné úvery na úrovni 2,85 %, pričom trh očakával jej pokles. Experti okrem toho predpokladali, že centrálna banka tiež zníži povinné rezervy bánk.



Čína aktuálne čelí najhoršej vlne pandémie od konca roka 2019 a v lockdowne sa ocitli veľké mestá, ako Šanghaj. Rozsiahle reštrikcie spôsobili, že rast ekonomiky bude tento rok zrejme slabší než vládou očakávaných 5,5 %. Preto niektorí ekonómovia a analytici počítali s monetárnymi stimulmi.



"PBOC dnes zmeškala príležitosť znížiť úrokové sadzby. To je trochu prekvapivé vzhľadom na prudké spomalenie ekonomiky a nedávne výzvy vysokých čínskych predstaviteľov na monetárnu podporu," uviedol analytik spoločnosti Capital Economics Julian Evans-Pritchard. Dodal, že väčšina analytikov prognózovala zníženie úrokových sadzieb.



Čínska burza sa vo štvrtok (14. 4.) posilnila v očakávaní uvoľnenia menovej politiky. V piatok kľúčový index Shanghai Composite stratil 0,45 % a uzavrel na 3211,24 bodu. Shenzhen Composite klesol o 1,01 % na 2013,87 bodu.



PBOC okrem toho v piatok uviedla, že neuvoľní do finančného systému ďalšiu hotovosť a namiesto toho sa rozhodla prolongovať program strednodobých úverov v objeme 150 miliárd CNY (21,64 miliardy eur). "To podčiarkuje neochotu centrálnej banky agresívne uvoľniť menovú politiku," uviedol Evans-Pritchard k piatkovému rozhodnutiu PBOC.



Experti počítajú s tým, že tempo rastu čínskej ekonomiky sa tento rok z dôvodu nových protipandemických opatrení spomalí na 5 %.



Niektorí analytici poukázali na to, že PBOC má len obmedzený priestor na uvoľnenie menovej politiky z dôvodu zrýchľovania inflácie. "Rastúce ceny potravín a energií limitujú priestor PBOC na zníženie úrokových sadzieb, a to aj napriek prudko sa zhoršujúcej ekonomike," uviedol ešte v pondelok (11. 4.) ekonóm finančnej skupiny Nomura Ting Lu.



(1 EUR = 6,9320 CNY)