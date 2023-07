Čínska centrálna banka svoje referenčné sadzby nezmenila

Peking 20. júla (TASR) - Čínska centrálna banka ponechala vo štvrtok svoje referenčné sadzby bez zmeny napriek signálom spomaľujúceho sa oživovania hospodárstva, ktoré by mohla podporiť ďalšími stimulmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Základná sadzba jednoročných úverov pre podniky a domácnosti zostala na úrovni 3,55 %. Päťročnú referenčnú sadzbu pre hypotekárne úvery banka potvrdila na úrovni 4,20 %.



Čínska ekonomika rástla v druhom kvartáli pomalšie, než sa očakávalo. Prispel k tomu slabý globálny dopyt po čínskom exporte, problémy na realitnom trhu a obmedzená domáca spotreba. To povzbudilo očakávania ďalších podporných opatrení v záujme splnenia rastových cieľov, ktoré si stanovila vláda v Pekingu.



Mnohí pozorovatelia trhu sa ale domnievajú, že prípadné nové stimuly budú iba cielené a ohraničené, pričom ďalšie zníženie úrokových sadzieb by mohlo vystupňovať tlak na už oslabenú čínsku menu.