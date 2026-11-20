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Čínska centrálna banka úroky už 18. mesiac nezmenila
Jednoročná úroková sadzba (LPR), ktorá je referenčnou sadzbou pre väčšinu úverov poskytovaných firmám a domácnostiam, zostala na úrovni 3 %.
Autor TASR
Peking 20. novembra (TASR) - Čínska centrálna banka na svojom piatkovom zasadaní v súlade s očakávaniami ponechala úrokové sadzby nezmenené už 18. mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Jednoročná úroková sadzba (LPR), ktorá je referenčnou sadzbou pre väčšinu úverov poskytovaných firmám a domácnostiam, zostala na úrovni 3 %. Päťročnú sadzbu, od ktorej sa odvíja úročenie hypotekárnych pôžičiek, banka ponechala vo výške 3,5 %. Centrálna banka Číny sa takto rozhodla napriek októbrovým náznakom spomalenia hospodárskeho rastu krajiny, ktorý sa prejavil spomalením rastu priemyselnej produkcie a maloobchodných tržieb a pokračujúcim poklesom cien.
Vo svojej správe o menovej politike v treťom kvartáli čínska centrálna banka zopakovala svoj záväzok, že bude uplatňovať primerane voľnú menovú politiku a flexibilne a včas upravovať menové nástroje s cieľom zachovať priaznivé finančné podmienky pre stabilný hospodársky rast. Správa tak signalizovala, že tvorcovia čínskej menovej politiky sú ochotní v prípade nutnosti pokračovať v uvoľňovaní finančných podmienok, ale s ďalším znižovaním úrokových sadzieb sa neponáhľajú.
Jednoročná úroková sadzba (LPR), ktorá je referenčnou sadzbou pre väčšinu úverov poskytovaných firmám a domácnostiam, zostala na úrovni 3 %. Päťročnú sadzbu, od ktorej sa odvíja úročenie hypotekárnych pôžičiek, banka ponechala vo výške 3,5 %. Centrálna banka Číny sa takto rozhodla napriek októbrovým náznakom spomalenia hospodárskeho rastu krajiny, ktorý sa prejavil spomalením rastu priemyselnej produkcie a maloobchodných tržieb a pokračujúcim poklesom cien.
Vo svojej správe o menovej politike v treťom kvartáli čínska centrálna banka zopakovala svoj záväzok, že bude uplatňovať primerane voľnú menovú politiku a flexibilne a včas upravovať menové nástroje s cieľom zachovať priaznivé finančné podmienky pre stabilný hospodársky rast. Správa tak signalizovala, že tvorcovia čínskej menovej politiky sú ochotní v prípade nutnosti pokračovať v uvoľňovaní finančných podmienok, ale s ďalším znižovaním úrokových sadzieb sa neponáhľajú.