Čínska centrálna banka v piatok zastavila nákupy vládnych dlhopisov

Peking 11. januára (TASR) - Čínska centrálna banka (PBOC) v piatok (10. 1.) zastavila nákupy vládnych dlhopisov. Dôvodom bol prepad ich výnosov, ktorý podľa analytikov tlačil na pokles jüanu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Výnosy 10-ročných čínskych štátnych dlhopisov klesli tento mesiac na rekordné minimum. Jüan obchodovaný v Hongkongu sa v stredu (8. 1.) dostal voči americkému doláru na najslabšiu úroveň za viac ako jeden rok.



PBOC v piatok pred otvorením trhu oznámila, že zastavuje nákupy štátnych dlhopisov. Centrálna banka "sa snaží ochladiť trh pozastavením nákupu štátnych dlhopisov," uviedol hlavný ekonóm banky Macquarie pre Čínu Larry Hu. Rozhodnutie podľa neho "signalizuje, že PBOC znepokojilo nedávne rýchle zníženie výnosov dlhopisov, keďže to zvýši tlak na znehodnocovanie jüanu".



PBOC spustila program nákupu dlhopisov až v minulom roku. Jej guvernér Pchan Kung-šeng v júni uviedol, že centrálna banka postupne pridá medzi svoje nástroje nákup a predaj štátnych dlhopisov na sekundárnom trhu.



"PBOC sa zrejme snaží všetkým účastníkom trhu vyslať signál, že sadzby klesli príliš nízko a príliš rýchlo," uviedol zakladateľ poradenskej spoločnosti Z-Ben Advisors so sídlom v Šanghaji Peter Alexander. Zastavenie nákup dlhopisov by podľa neho malo minimálne v krátkodobom horizonte viesť k zvýšeniu sadzieb.



Čína sa tiež vyrovnáva s pomalým rastom domácej ekonomiky. Peking koncom septembra zvýšil monetárne a fiškálnej stimuly. PBOC nasledovala Fed, ktorý spustil cyklus uvoľňovania menovej politiky.



Pokles výnosov dlhopisov obmedzil priestor PBOC pre ďalšie znižovanie sadzieb v prípade, ak by potrebovala ešte viac stimulovať ekonomiku, uviedol portfóliový manažér šanghajskej spoločnosti Wequant Cung Kche. Náhle zastavenie nákupu dlhopisov malo podľa neho tiež varovať investorov pred špekulatívnym hromadením dlhopisov, čo by ešte viac prehĺbilo pokles ich výnosov.



PBOC svoje rozhodnutie zdôvodnila nedostatkom dlhopisov a uviedla, že nákupy obnoví, keď sa zmení pomer ponuky a dopytu.