Čínska centrálna banka v pondelok zvýšila ponuku peňazí na úvery

Peking 6. decembra (TASR) - Čínska centrálna banka v pondelok zvýšila ponuku peňazí na pôžičky v snahe ubezpečiť verejnosť a investorov, že dokáže ochrániť ekonomiku v prípade kolapsu problémového developera Evergrande Group, ktorý zápasí s dlhmi vo výške 310 miliárd USD (274,55 miliardy eur).



Neúspešná snaha skupiny Evergrande premeniť aktíva na hotovosť vyvolala obavy z jej platobnej neschopnosti, čo by mohlo spôsobiť otrasy v Číne aj na globálnych trhoch.



Ekonómovia tvrdia, že vládnuca Komunistická strana môže zabrániť úverovej kríze. Chce sa však vyhnúť tomu, aby záchranou Evergrande vyslala zlý signál uprostred svojej kampane, ktorá má prinútiť firmy znížiť dlhy.



Čínska ľudová banka oznámila, že uvoľnila 1,2 bilióna jüanov (166,82 miliardy eur) na pôžičky a znížila požiadavky na množstvo peňazí, ktoré banky musia držať v rezerve.



Očakávalo sa, že Peking prejaví podporu poskytovaniu pôžičiek po tom, ako skupina Evergrande v piatok (3. 12.) večer varovala, že jej možno dôjde hotovosť.



Čínska centrálna banka však v pondelok vôbec nespomenula developerskú spoločnosť, ktorú predtým obvinila z neuváženého požičiavania. Uviedla len, že chce "podporiť rozvoj reálnej ekonomiky". Poznamenala tiež, že zníženie rezerv nie je žiadnou zmenou v "obozretnej menovej politike".



Ak Evergrande nesplní svoje záväzky, Peking pravdepodobne spustí dvojúrovňovú stratégiu pumpovania peňazí na úverové trhy a zároveň sa bude snažiť zabrániť pádu cien domov, ak developeri spustia výpredaj bytov, aby získali hotovosť, domnieva sa ekonómka ING Iris Pangová.



Čínski lídri sa už v minulosti museli vyrovnať s korporátnymi dlhovými krízami, no žiadna nie je taká veľká ako v prípade Evergrande.



Znižovanie finančných rizík je prioritou čínskych lídrov od roku 2018. V roku 2014 umožnili prvé nesplatenie dlhopisov od nástupu komunistov k moci v roku 1949. Bankroty postupne pribúdali a politici dúfali, že prinútia dlžníkov a investorov, aby boli disciplinovanejší.



Napriek tomu celkový dlh podnikov, vlády a domácností vzrástol z ekvivalentu 270 % ročného výkonu ekonomiky v roku 2018 na takmer 300 % v minulom roku, čo je na krajinu so strednými príjmami nezvyčajne vysoká hodnota.



Peking znížil sumy, ktoré si developeri nehnuteľností môžu požičiavať v porovnaní s ich veľkosťou v minulom roku. To mnohým bráni vydať nový dlhopis na splatenie starého dlhu.



Fantasia Holdings Group 5. októbra uviedla, že neuhradila 205,7 milióna USD držiteľom dlhopisov. Spoločnosť Kaisa Group Holdings Ltd. minulý týždeň varovala, že nemusí splatiť dlhopis vo výške 400 miliónov USD splatný 7. decembra.



Ekonomický rast môže ešte klesnúť, ale "vláda verí, že transformácia ekonomických štruktúr je dôležitejšia," povedal Che Fan z Pekinskej univerzity.



(1 EUR = 1,1291 USD; 1 EUR = 7,1935 CNY)