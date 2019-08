Čínska centrálna banka varovala USA pred chaosom na finančných trhoch

Čínske štátne médiá upozornili, že Peking by mohol využiť svoju dominantnú pozíciu pri vývoze kovov vzácnych zemín do USA.

Peking 6. augusta (TASR) - Čínska centrálna banka varovala Washington, že označenie Pekingu za menového manipulátora "vážne zasiahne medzinárodný finančný poriadok a na finančných trhoch spôsobí chaos".



"Rozhodnutie USA zvýšiť napätie v menovej oblasti okrem toho znemožní návrat k oživeniu svetovej ekonomiky a obchodu," dodala Čínska ľudová banka (PBOC) vo svojej prvej reakcii na najnovší krok USA v prudko eskalujúcom obchodnom spore.



Obvinenie Číny z manipulácie meny, k čomu USA pristúpili prvýkrát od roku 1994, nasledovalo po prudkom poklese kurzu čínskeho jüanu a vrazilo ešte väčší klin medzi najväčšie ekonomiky sveta. Podľa analytikov, na ktorých sa odvolala agentúra Reuters, krok USA prakticky zlikvidoval akékoľvek šance na rýchle urovnanie viac než rok trvajúceho obchodného konfliktu.



Podľa vplyvného čínskeho štátneho denníka The Global Times si Američania týmto rozhodnutím chcú "iba ventilovať svoju zlosť". Ako dodal, Čína "už nemôže očakávať od USA žiadnu ústretovosť".



Rozhodnutie Washingtonu označiť Čínu za menového manipulátora prichádza necelé tri týždne po tom, ako Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že hodnota jüanu je v súlade s čínskymi ekonomickými fundamentmi, zatiaľ čo americký dolár je nadhodnotený, a to o 6 % až 12 %.



Čínske štátne médiá upozornili, že Peking by mohol využiť svoju dominantnú pozíciu pri vývoze kovov vzácnych zemín do USA. Akcie niektorých firiem z danej oblasti v utorok vzrástli, keďže trhy začali špekulovať, či tento sektor nebude ďalším, ktorý bude použitý pri súčasnom konflikte. Peking by podľa analytikov mohol zvýšiť tlak aj na americké firmy pôsobiace na čínskom trhu.



Čína už v júni vydala varovania pre turistov pred rizikom cesty do USA. Navyše v utorok čínske aerolínie Air China oznámili, že od 27. augusta pozastavujú lety na trase Peking - Honolulu. Ako dôvod však uviedli optimalizáciu svojej siete, nie obchodný spor.



Jasným dôkazom zhoršenia vzťahov je však oznámenie Pekingu, že čínske podniky zastavili dovoz agroproduktov z USA. Tie patria medzi kľúčové vývozné položky na čínsky trh. "Nakoniec sa Spojené štáty dočkajú plodov svojej práce," dodala PBOC.