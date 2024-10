Čínska centrálna banka znížila hlavné úrokové sadzby

Peking 21. októbra (TASR) - Čínska centrálna banka v pondelok znížila kľúčové úrokové sadzby na nové rekordné minimá, čim zintenzívnila úsilie o podporu oslabujúceho sa hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



People's Bank of China (PBOC) znížila svoju základnú sadzbu jednoročných úverov o 25 bázických bodov (LPR) na 3,10 % a päťročnú LPR rovnako o 25 bázických bodov na 3,60 %. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a päťročná LPR je referenčnou sadzbou, od ktorej sa odvíja úročenie hypoték.



Pondelkové rozhodnutie nasledovalo po tom, ako centrálna banka minulý týždeň signalizovala, že je pripravená ešte viac uvoľniť menovú politiku. Naznačila tiež, že do konca tohto roka by mohla zmiernieť požiadavky na minimálne kapitálové rezervy komerčných bánk.



PBOC a čínska vláda v poslednom období zaviedli rôzne opatrenia na podporu ekonomiky s dôrazom na zmiernenie problémov v sektore nehnuteľností. V septembri centrálna banka začala uplatňovať najrozsiahlejšie stimulačné opatrenia od pandémie, ktoré sa okrem realitného sektora zameriavajú aj na podporu oživenia domáceho dopytu.