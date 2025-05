Čínska centrálna banka znižuje povinné rezervy bánk

Peking 7. mája (TASR) - Čína podporí svoju ekonomiku, ktorá je pod rastúcim tlakom prebiehajúceho obchodného sporu so Spojenými štátmi, znížením úrokových sadzieb a rozšírením dostupnosti úverov. Úroková sadzba pre povinné minimálne rezervy (RRR) komerčných bánk klesne o 0,5 percentuálneho bodu na 6,2 %, oznámil v stredu guvernér čínskej centrálnej banky Pchan Kung-šeng. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zníženie minimálnych rezerv by mohlo podľa centrálnej banky v dlhodobom horizonte uvoľniť na kapitálové trhy približne jeden bilión čínskych jüanov (122,35 miliardy eur). Banky tak budú mať k dispozícii viac peňazí, ktoré už nebudú musieť držať na svojich účtoch, a môžu ich použiť na poskytovanie úverov. Svetová ekonomika je v súčasnosti plná neistôt vzhľadom na zvýšené napätie v medzinárodnom obchode, ktoré narúša globálne priemyselné a dodávateľské reťazce, spôsobuje turbulencie na finančných trhoch a oslabuje dynamiku globálneho hospodárskeho rastu, uviedol Pchan Kung-šeng. Centrálna banka zároveň znížila svoju úrokovú sadzbu, a to o 0,1 percentuálneho bodu na 1,4 %.



(1 EUR = 8,1735 CNY)