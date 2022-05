Čínska developerská spoločnosť Sunac vyhlásila platobnú neschopnosť

Hingkong 12. mája (TASR) - Čínska spoločnosť Sunac China Holdings neuhradila dolárový dlhopis a vyhlásila platobnú neschopnosť. Stala sa tak jednou z najväčších čínskych realitných spoločností, ktoré nesplnili svoje záväzky.



Štvrtý najväčší čínsky developer v podaní na hongkonskú burzu cenných papierov uviedol, že nezaplatil kupón na zmenku vo výške 29,5 milióna USD (27,95 milióna eur) do vypršania termínu odkladu v stredu a neočakáva platby ani za iné cenné papiere.



Predaj domov v Číne výrazne ovplyvnila nová vlna ochorenia COVID-19 a prísne blokády. To zhoršilo obmedzenú likviditu spoločnosti. Sunac podľa podania na burzu vymenoval právnych a finančných poradcov, aby mu pomohli posúdiť kapitálovú štruktúru a likviditu firmy.



Čínsky sektor nehnuteľností od minulého roka zápasí s dlhovou krízou po zásahu štátu proti nadmernému zadlžovaniu. Čínske regulačné úrady totiž sprísnili limity pre pôžičky, aby zmiernili nárast dlhu, čo pocítili viaceré veľké stavebné firmy. Dolárové dlhopisy od čínskych emitentov, z ktorých väčšina pochádza od realitných firiem, tak prehlbujú straty, pričom v apríli zaznamenali pokles už rekordný ôsmy mesiac v rade.



Sunac je najväčší z čínskych developerov, ktorý tento rok nesplácal dlhopisy. To vyvoláva nové obavy z vlny bankrotov medzi realitnými spoločnosťami.



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



(1 EUR = 1,0553 USD)