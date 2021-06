Čínska ekonomika by si mala udržať stredné až vyššie tempo rastu

Šanghaj 10. júna (TASR) - Čínska ekonomika by si na relatívne dlhé obdobie mala udržať stredné až vyššie tempo rastu. Uviedol to vo štvrtok na finančnom fóre v Šanghaji viceguvernér čínskej centrálnej banky.



Upozornil však, že vzhľadom na výrazný priestor na rast dopytu po energiách sa bude v budúcnosti zvyšovať aj tlak na redukciu emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti uviedol, že po tom, ako emisie dosiahnu svoj vrchol, nebude jednoduché ich prudko znížiť. Bude tak potrebné počítať s určitým obdobím, počas ktorého sa emisie skleníkových plynov budú držať na stabilnej úrovni, než začnú klesať.



Čínska ekonomika dosiahla vlani rast na úrovni 2,3 %. Pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta to bolo najslabšie tempo rastu za posledných 44 rokov. Bola však jedinou veľkou ekonomikou, ktorá dokázala v roku ovplyvnenom pandémiou nového koronavírusu zaznamenať rast.



Tento rok by sa situácia mala zmeniť. Svetová banka vo svojom najnovšom odhade, ktorý zverejnila tento týždeň, počíta s tohtoročným rastom čínskej ekonomiky na úrovni 8,5 %. Približne rovnaké tempo rastu očakáva aj Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého by čínska ekonomika v roku 2021 vzrásť o 8,4 %.