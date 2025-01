Čínska ekonomika minulý rok dosiahla cieľ a vzrástla o 5 %

Peking 17. januára (TASR) - Čínska ekonomika dosiahla oficiálny cieľ vlády a za celý rok 2024 vzrástla o 5 %. Séria stimulov koncom minulého roka oživila priemyselnú výrobu a výdavky a vývoz sa zvýšil pred možným zvýšením ciel zo strany americkej administratívy. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Vo 4. štvrťroku hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky vzrástol medziročne o 5,4 %. V troch kvartáloch predtým sa zvýšil o 5,3 % (január-marec), 4,7 % (apríl-jún) a 4,6 % (júl-september). Informoval o tom národný štatistický úrad.



V medzikvartálnom porovnaní HDP Číny v posledných troch mesiacoch minulého roka stúpol o 1,6 % po revidovanom náraste o 1,3 % v predchádzajúcom štvrťroku. To zodpovedá prognózam.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že investície do fixných aktív boli v roku 2024 medziročne vyššie o 3,2 %, čo je o niečo menej než očakávané 3,3 %. Investície do nehnuteľností v roku 2024 klesli o 10,6 %.



Rast HDP za celý rok o 5 % sa zhoduje s oficiálnym cieľom Pekingu. Čína v minulosti len zriedka nesplnila svoje ciele hospodárskeho rastu. Štatistický úrad však upozornil, že nepriaznivé vonkajšie vplyvy stúpajú a domáci dopyt je nedostatočný. Úrad vyzval príslušné orgány, aby zaviedli proaktívnejšiu a efektívnejšiu politiku.



Čínske vedenie minulý rok zaviedlo sériu stimulov na pomoc ekonomike, ktorá trpela predovšetkým krízou na trhu s nehnuteľnosťami a slabou domácou spotrebou. Ekonómovia upozorňujú, že tento rok budú potrebné ďalšie opatrenia.



Nadchádzajúca zmena vlády v USA by mohla negatívne ovplyvniť čínsku ekonomiku, keďže zvolený prezident Donald Trump už pohrozil Pekingu novými clami, ktoré poškodia obchod.



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia v rokoch 2017 až 2021 inicioval obchodný konflikt zavedením vysokých ciel na čínsky dovoz.



Rastový cieľ Pekingu na aktuálny rok oznámia v marci, keď sa zíde Národný ľudový kongres na výročnom zasadnutí. Podľa analytikov si čínski politici pravdepodobne opäť stanovia cieľ rastu "okolo 5 %" alebo aspoň "nad 4,5 %".