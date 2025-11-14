< sekcia Ekonomika
Čínska ekonomika pokračuje v ochladzovaní
Priemyselná výroba v októbri medziročne stúpla o 4,9 % po septembrovom náraste o 6,5 %, uviedol čínsky štatistický úrad.
Autor TASR
Peking 14. novembra (TASR) - Tempo rastu maloobchodných tržieb a priemyselnej výroby v Číne sa minulý mesiac spomalilo a bolo najslabšie za viac ako 1 rok. To signalizuje, že druhá najväčšia ekonomika naďalej bojuje s problémami spôsobenými obchodnou vojnou s USA a slabým domácim dopytom. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.
Priemyselná výroba v októbri medziročne stúpla o 4,9 % po septembrovom náraste o 6,5 %, uviedol čínsky štatistický úrad. To bolo najmenej od augusta 2024. Ekonómovia počítali so zvýšením o 5,5 %.
Maloobchodné tržby si medziročne polepšili o 2,9 % po +3 % v prechádzajúcom mesiaci. Tempo ich rastu bolo najslabšie takisto od augusta 2024. Ekonómovia prognózovali +2,7 %.
Investície do fixných aktív klesli v prvých 10 mesiacoch medziročne o 1,7 %, v porovnaní s očakávaným poklesom o 0,8 %, pričom v období január-september klesli o 0,5 %.
Podľa expertov bol kľúčovým faktorom spomalenia slabý zahraničný dopyt. Ekonómovia očakávajú, že čínska ekonomika zostane slabá aj v nasledujúcom kvartáli.
