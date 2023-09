Čínska ekonomika porastie pomalšie, ako sa očakávalo

Peking 16. septembra (TASR) - Čínska ekonomika v tomto a budúcom roku porastie pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom sú problémy realitného trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ekonómovia, medzi ktorými uskutočnila prieskum agentúra Reuters, uviedli, že pre riziká ohrozujúce ekonomiku asi ešte viac znížia svoje prognózy.



Druhá najväčšia svetová ekonomika po krátkom oživení, ktorého dôvodom bolo uvoľnenie protipandemických reštrikcií, sa opäť ochladzuje. Hlavným negatívnym faktorom je obrovský dlh, ktorý sa nahromadil počas desaťročí investícií do infraštruktúry a ktorý sa stal v čase poklesu realitného trhu veľkou záťažou. Toto riziko neohrozuje len samotnú čínsku ekonomiku, ale aj celú globálnu ekonomiku.



Až 70 % majetku čínskych domácností je viazaných na realitný trh, ktorý je v kríze. K tomu je potrebné pripočítať zvyšovanie nezamestnanosti mladých ľudí, slabý spotrebiteľský dopyt a neochotu firiem investovať v kríze, čínski predstavitelia stoja pred neľahkou úlohou oživiť rast.



"Hlavným vinníkom je sektor nehnuteľností. Tento zdroj rastu sa teraz vyparil a už sa nevráti," uviedol šéf oddelenia pre čínsku ekonomiku spoločnosti Capital Economics Julian Evans-Pritchard. Dodal, že aj keď experti Capital Economics boli dlhodobo opatrnejší než ostatní ekonómovia, aj ich prekvapilo, ako prudko sa expanzia spomalila.



Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Reuters v období od 4. do 11. septembra medzi 76 analytikmi, čínska ekonomika si tento rok polepší o 5 %. Ešte v júli analytici počítali s expanziou o 5,5 %. Aktuálne prognózy sa pohybovali v pásme od 4,5 % do 5,5 %. Všetci ekonómovia, ktorí sa prieskumu zúčastnili, znížili svoje predpovede rastu v tomto aj budúcom roku.



Niektorí ekonómovia varovali, že tempo rastu by mohlo byť v tomto roku nižšie v porovnaní s cieľom Pekingu na úrovni okolo 5 %, keďže slabé vládne stimuly nebudú stačiť na stabilizáciu ekonomiky. Aj keď aktuálne údaje ukázali známky zlepšenia, podľa niektorých analytikov realitný sektor potrebuje podstatne razantnejšie podporné opatrenia.



V roku 2024 by sa tempo rastu čínskej ekonomiky malo podľa analytikov spomaliť na 4,5 % a v roku 2025 na 4,3 %. Experti upozornili na to, že okrem krízy v realitnom sektore a ochladenia dopytu na exportných trhoch čínsku ekonomiku ohrozuje aj politické a obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom, ako aj snaha západu o diverzifikáciu dodávateľských reťazcov. Preto varovali, že rast by mohol byť v najbližších dvoch rokoch ešte slabší.