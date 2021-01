Čínska ekonomika prekonala odhady, v roku 2020 vzrástla o vyše 2 %

Peking 18. januára (TASR) - Ekonomika Číny zrýchlila v poslednom kvartáli minulého roka tempo rastu a za celý rok vzrástla o viac než 2 %. To je výraznejší rast, než odhadovala väčšina ekonómov. Očakáva sa, že v tomto trende bude pokračovať aj v roku 2021, napriek tomu, že pandémiu nového koronavírusu sa vo svete stále nepodarilo zvládnuť.



Ako v pondelok informoval čínsky štatistický úrad, ekonomika Číny vzrástla v roku 2020 o 2,3 %. Čína sa tak stala jedinou z veľkých ekonomík, ktorá za minulý rok nezaznamenala pokles. Rast bol navyše výraznejší, než očakávali mnohí analytici. Prekonala aj odhady Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý odhadoval rast čínskej ekonomiky na úrovni 1,9 %. Stále bol však najslabší od roku 1976.



Celoročné výsledky ovplyvnilo najmä výrazné zrýchlenie v poslednom kvartáli minulého roka. Za 4. štvrťrok vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) o 6,5 % po 4,9-percentnom raste v 3. štvrťroku. Aj rast vo 4. štvrťroku prekonal odhady, keďže sa očakávalo zrýchlenie rastu ekonomiky iba na 6,1 %.



V tomto roku sa počíta s pokračovaním výrazného rastu. MMF očakáva zrýchlenie HDP na 7,9 % a podľa prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Reuters, by čínska ekonomika mohla vzrásť až o 8,4 %.



Za výraznejším než očakávaným rastom v minulom roku je podľa niektorých analytikov fakt, že Čína sa dokázala rýchlo adaptovať na nové požiadavky vyvolané pandémiou. Urýchlene po nástupe novej situácie začala vo zvýšenej miere dodávať na ostatné trhy ochranné zdravotné pomôcky či elektroniku potrebnú pre prácu z domu, citovala analytikov agentúra DPA.



Vývoj čínskej ekonomiky v najbližšom období však bude závisieť od zvládnutia nových komplikácií, keďže v krajine sa opätovne začal zvyšovať počet infikovaných novým koronavírusom, povedal Max Zenglein z Mercator Institute for China Studies v Berlíne. "Rast počtu nových prípadov bude mať vplyv na dopyt, a to práve v období pred oslavami čínskeho Nového roka," uviedol. Čínsky Nový rok pripadá v tomto roku na 12. februára.