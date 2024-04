Čínska ekonomika rástla v 1. štvrťroku rýchlejšie, ako sa čakalo

Peking 16. apríla (TASR) - Čínska ekonomika rástla v 1. štvrťroku 2024 rýchlejšie, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu vládne stimuly na podporu rastu. Ukázali to v utorok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. Tie priniesli určitú úľavu politikom, ktorí sa snažia podporiť hospodárstvo. To čelí kríze v sektore nehnuteľností a rastúcemu zadlženiu lokálnych vlád. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Množstvo marcových ukazovateľov, ktoré štatistici zverejnili spolu s údajmi o ekonomike, vrátane investícií do nehnuteľností, maloobchodných tržieb a priemyselnej produkcie, ale ukázalo, že domáci dopyt je naďalej slabý a spomaľuje celkovú dynamiku hospodárstva.



Čínska vláda predstavila celý rad opatrení v oblasti fiškálnej a menovej politiky v snahe dosiahnuť to, čo analytici označili za ambiciózny cieľ, a to rast ekonomiky v roku 2024 o približne 5 %. Poznamenala pritom, že minuloročné tempo na úrovni 5,2 % bolo pravdepodobne výsledkom ukončenia blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.



Podľa štatistického úradu sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny v prvých troch mesiacoch 2024 zvýšil medziročne o 5,3 %. Analytici pritom očakávali, že stúpne o 4,9 % po náraste o 5,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy vzrástol HDP v období január-marec 2024 o 1,6 %. Aj to bolo rýchlejšie tempo ako 1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že priemyselná produkcia sa v marci zvýšila medziročne o 4,5 %. Tento údaj zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa jej rast spomalí na 5,4 % zo 7 % vo februári.



Ani maloobchodné tržby nesplnili očakávania, keďže v marci vzrástli o 3,1 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že sa zvýšia o 5,1 % po náraste o 5,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Investície do fixných aktív vzrástli počas prvých troch mesiacov 2024 o 4,5 %. To prekonalo prognózy trhu na úrovni 4,1 % aj tempo ich rastu o 4,2 % v období január-február.



Čínska ekonomika mala solídny štart na začiatku roka, ale marcové údaje o exporte, spotrebiteľských cenách, cenách výrobcov a bankových úveroch ukázali, že jej dynamika by mohla opäť zoslabnúť, čo si vyžiada ďalšie stimuly na podporu rastu.