Peking 16. júla (TASR) - Čínska ekonomika sa v 2. kvartáli vrátila k rastu po prudkom poklese na začiatku roka. Domáca spotreba a investície však zostávajú slabé. Šok spôsobený koronakrízou podčiarkol potrebu ďalšej štátnej podpory na podporu zotavenia.



Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od apríla do júna medziročne stúpol o 3,2 %, uviedol čínsky štatistický úrad. Ekonómovia počítali s nárastom len o 2,5 %. Expanziu podporilo uvoľnenie reštriktívnych opatrení prijatých na zastavenie šírenia nového koronavírusu a nové vládne stimuly.



V 1. kvartáli sa HDP prepadol o 6,8 %. To bol prvý pokles čínskej ekonomiky od začiatku oficiálneho zverejňovania kvartálnych čísel v roku 1992.



Napriek oživeniu v druhom kvartáli sa čínsky HDP za celý 1. polrok znížil o 1,6 %, uviedli štatistici. Na porovnanie, v roku 2019 čínsky HDP vzrástol o 6,1 %.



V medzikvartálnom porovnaní čínsky HDP v 2. štvrťroku vyskočil o 11,5 % po poklese o 10 % v prvých troch mesiacoch. Ekonómovia počítali s expanziou o 9,6 %.



Čína má pandémiu nového koronavírusu pod kontrolou, nepribúdajú nové prípady infekcie a život v krajine a ekonomická aktivita sa vracajú do normálu. Motorom rastu je domáci dopyt a expanzia priemyselnej produkcie a služieb.



V ekonomike je vidieť "trend trvalého zotavovania", uviedla hovorkyňa štatistického úradu Liou Aj-chua. "Zároveň však vidíme, že niektoré indikátory majú stále klesajúcu tendenciu," varovala Liou. Navyše globálne sa epidémie šíria ďalej, čo bude mať "obrovský vplyv" na svetovú ekonomiku. Externé rizikové faktory ohrozujúce čínsku ekonomiku sa výrazne zvýšili. Medzi najväčšie riziká patria obchodné spory s USA.