Čínska ekonomika sa v 3. štvrťroku zväčšila o 4,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kľúčovým zdrojom rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky zostali export a štátom podporované investície.

Autor TASR
Peking 20. októbra (TASR) - Čínska ekonomika v treťom štvrťroku v medziročnom porovnaní vzrástla o 4,8 % po tom, čo sa v predchádzajúcom kvartáli zväčšila o 5,2 %. K spomaleniu prispela najmä pretrvávajúca kríza na trhu s nehnuteľnosťami a utlmené spotrebiteľské výdavky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje čínskeho štatistického úradu.

Kľúčovým zdrojom rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky zostali export a štátom podporované investície. Napriek relatívne vysokej miere rastu ceny v Číne naďalej klesajú, čo poukazuje na slabý spotrebiteľský dopyt a nadmerné kapacity v priemyselnej výrobe. Vláda v Pekingu si na tento rok stanovila cieľ posilnenia výkonu ekonomiky o približne 5 %.
