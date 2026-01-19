< sekcia Ekonomika
Čínska ekonomika sa v minulom roku zväčšila o 5 %
Podporil ho silný export napriek clám amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Hongkong 19. januára (TASR) - Čínske hospodárstvo vlani v súlade s oficiálnym cieľom vlády vzrástlo o 5 %. Podporil ho silný export napriek clám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vláda krajiny však v pondelok zároveň uviedla, že ekonomický rast sa v záverečnom štvrťroku spomalil na 4,5 %. Bol to najpomalší rast od konca roka 2022, keď Čína začala uvoľňovať prísne obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Čínska ekonomika, ktorá je druhá najväčšia na svete, sa v treťom štvrťroku medziročne posilnila o 4,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Medzikvartálne sa čínsky hrubý domáci produkt v záverečnom štvrťroku vlaňajška zväčšil o 1,2 %. Silný export, ktorý viedol k obchodnému prebytku v sume 1,2 bilióna dolárov (1,03 bilióna eur) pomohol kompenzovať slabé spotrebiteľské výdavky a podnikateľské investície.
Čínsky export do USA poškodili clá amerického prezidenta a vlani sa znížil o 20 %. Tento pokles však kompenzoval vývoz do zvyšku sveta. „Kľúčovou otázkou je, ako dlho môže tento motor rastu zostať primárnym motorom,“ uviedol ekonóm banky ING Lynn Song.
Čínski lídri opakovane zdôrazňujú podporu domáceho dopytu, ale účinky ich opatrení boli doteraz obmedzené. Napríklad program výmeny starších áut za energeticky úspornejšie modely v ostatných mesiacoch stráca na sile. Kľúčom k oživeniu dôvery verejnosti, a teda aj k rastu spotreby domácností a súkromných investícií, je podľa analytikov stabilizácia domáceho trhu s nehnuteľnosťami.
V tomto roku sa očakáva pomalší rast čínskeho hospodárstva. Deutsche Bank predpovedá, že ekonomika krajiny sa v roku 2026 posilní približne o 4,5 %.
(1 EUR = 1,1617 USD)
Medzikvartálne sa čínsky hrubý domáci produkt v záverečnom štvrťroku vlaňajška zväčšil o 1,2 %. Silný export, ktorý viedol k obchodnému prebytku v sume 1,2 bilióna dolárov (1,03 bilióna eur) pomohol kompenzovať slabé spotrebiteľské výdavky a podnikateľské investície.
Čínsky export do USA poškodili clá amerického prezidenta a vlani sa znížil o 20 %. Tento pokles však kompenzoval vývoz do zvyšku sveta. „Kľúčovou otázkou je, ako dlho môže tento motor rastu zostať primárnym motorom,“ uviedol ekonóm banky ING Lynn Song.
Čínski lídri opakovane zdôrazňujú podporu domáceho dopytu, ale účinky ich opatrení boli doteraz obmedzené. Napríklad program výmeny starších áut za energeticky úspornejšie modely v ostatných mesiacoch stráca na sile. Kľúčom k oživeniu dôvery verejnosti, a teda aj k rastu spotreby domácností a súkromných investícií, je podľa analytikov stabilizácia domáceho trhu s nehnuteľnosťami.
V tomto roku sa očakáva pomalší rast čínskeho hospodárstva. Deutsche Bank predpovedá, že ekonomika krajiny sa v roku 2026 posilní približne o 4,5 %.
(1 EUR = 1,1617 USD)