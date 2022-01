Peking 17. januára (TASR) - Čínska ekonomika stráca dynamiku. Jej rast sa vo 4. štvrťroku 2021 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za 1,5 roka v dôsledku slabej spotreby, slabých investícií do nehnuteľností a nových obmedzení zavedených na konci roka na kontrolu šírenia pandémie nového koronavírusu.



Druhá najväčšia svetová ekonomika zápasí s rýchlo sa ochladzujúcim sektorom nehnuteľností, ako aj s novými ohniskami ochorenia COVID-19, ktoré by mohli zasadiť tvrdú ranu jej továrňam a dodávateľským reťazcom.



Niekoľko čínskych miest je v stave vysokej pohotovosti pred nadchádzajúcimi oslavami lunárneho Nového roka, pretože v krajine už zaznamenali variant omikron vo viacerých oblastiach vrátane hlavného mesta Peking.



Podľa údajov Národného štatistického úradu (NBS) sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny v posledných troch mesiacoch 2021 zvýšil medziročne o 4 %. To bolo najslabšie tempo jeho rastu od 2. štvrťroka 2020. Ekonómovia však očakávali ešte slabší výsledok, a to rast HDP vo 4. kvartáli o 3,6 % po jeho náraste v období júl - september 2021 o 4,9 %.



Za celý rok 2021 vzrástla čínska ekonomika o 8,1 %, čo bolo výrazne nad cieľom vlády na úrovni „nad 6 %“ a revidovaným rastom za rok 2020 o 2,2 %.



V medzikvartálnom porovnaní stúpol HDP Číny za tri mesiace do konca decembra o 1,6 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho nárastom o 1,1 % po revidovanom zvýšení o 0,7 % v predchádzajúcom štvrťroku.



Čínska ekonomika sa v roku 2021 poriadne rozbehla, no analytici očakávajú, že jej tempo sa v nasledujúcich mesiacoch spomalí.



Čínska centrálna banka v pondelok prvýkrát od apríla 2020 nečakane znížila náklady na svoje strednodobé pôžičky a zvýšila likviditu po tom, ako ekonomika zaznamenala pomalší rast.