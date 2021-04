Čínska ekonomika v 1. štvrťroku pravdepodobne rekordne vzrástla

Peking 14. apríla (TASR) - Čínska ekonomika v 1. štvrťroku 2021 pravdepodobne rekordne vzrástla. Vlani v rovnakom období ju totiž naplno zasiahla pandémia nového koronavírusu, zatiaľ čo v tomto roku ťažila nielen z exportu, ale aj z domáceho dopytu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AFP medzi poprednými analytikmi.



Podľa priemernej prognózy ekonómov z 15 inštitúcií druhá najväčšia svetová ekonomika v prvých troch mesiacoch tohto roka vzrástla o 18,7 %.



Ochorenie COVID-19 sa prvýkrát objavilo v centrálnej Číne na konci roka 2019. Ázijská krajina vlani v januári zaviedla mimoriadne prísne blokády a stala sa tak prvou, ktorá sa zotavila z pandémie. Zároveň ako jediná spomedzi veľkých svetových ekonomík vlani zaznamenala rast o 2,3 %.



Analytici predpovedajú, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny tento rok zvýši o 8,5 %. To je optimistickejší odhad ako opatrný cieľ čínskych komunistických lídrov, ktorým je rast HDP o viac ako 6 %.



„Nedávno zverejnené mesačné ukazovatele signalizujú udržateľné silné zotavovanie v Číne v 1. štvrťroku,“ uviedla Christina Zhu, ekonómka agentúry Moody's Analytics.



Odhadované dramatické zvýšenie HDP v 1. štvrťroku je tiež do veľkej miery spojené s nízkym porovnávacím základom z minulého roka, keď Čína v období január - marec zastavila väčšinu ekonomických aktivít, pripomenul hlavný ekonóm Rabobank Raphie Hayat.