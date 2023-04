Čínska ekonomika v 1. štvrťroku vzrástla viac, ako sa čakalo

Peking 18. apríla (TASR) - Čínska ekonomika v 1. štvrťroku 2023 vzrástla viac, ako sa čakalo po tom, ako vláda v Pekingu na začiatku roka zrušila blokády spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v prvých troch mesiacoch 2023 zvýšil medziročne o 4,5 %. Oznámil to v utorok Národný štatistický úrad.



Tento výsledok prekonal očakávania analytikov, ktorí Číne predpovedali nárast HDP o 4 % po zvýšení o 2,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



V medzikvartálnom porovnaní stúpol výkon čínskej ekonomiky v období január - marec o 2,2 %, čo je v súlade s očakávaniami.



Uvoľnenie blokád viedlo k prudkému nárastu aktivity podnikov aj k zvýšeniu výdavkov, pričom zadržiavaný dopyt výrazne podporil sektor služieb.



K oživeniu prispelo aj množstvo stimulov zo strany vlády, ktorá chce pomôcť ekonomike po pandémii. Jej zotavovanie je však do značnej miery nerovnomerné. Zatiaľ čo dopyt v sektore služieb a výdavky na infraštruktúru sa zotavili z miním počas blokád, import klesá, čo signalizuje, že dopyt po tovare zostáva slabý.



Aj čínsky výrobný sektor, ktorý je kľúčovým motorom ekonomiky, sa snaží zotaviť z útlmu počas blokád a čelí pritom slabému dopytu po čínskom tovare v zahraničí.



Separátne údaje v utorok odhalili, že priemyselná produkcia vzrástla v marci o niečo menej, ako sa očakávalo, a to o 3,9 % namiesto o 4 % po zvýšení o 2,4 % vo februári. Výkon priemyslu zastal za prognózami už druhý mesiac po sebe.



No zároveň maloobchodné tržby v marci medziročne vyskočili o 10,6 % po zvýšení o 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čím prekonali odhady ekonómov na úrovni 7,4 %.



Miera nezamestnanosti dosiahla 5,3 %, čo bolo menej ako prognóza vo výške 5,5 % a mierny pokles z februárových 5,6 %.



Napriek známkam nerovnomerného zotavovania utorkové údaje stále naznačujú, že oživenie čínskej ekonomiky v tomto roku je na dobrej ceste.