Čínska ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o 4,6 %

Peking 18. októbra (TASR) - Čínska ekonomika v 3. štvrťroku 2024 rástla najpomalším tempom od začiatku roka 2023. Na príčine je problematický sektor nehnuteľností, ktorý zostáva pre vládu v Pekingu výzvou, keď sa snaží oživiť hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínske úrady oznámili v septembri nové stimuly, ale trhy stále čakajú na ďalšie podrobnosti o veľkosti balíka a jasnejší časový harmonogram pre návrat ekonomiky k solídnemu a dlhodobému rastu.



Oficiálne údaje ukázali, že hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky vzrástol v 3. štvrťroku 2024 medziročne o 4,6 %. To je síce o niečo viac ako 4,5 %, ktoré očakávali analytici, ale zároveň menej než 4,7 % v 2. štvrťroku.



K slabšiemu hospodárskeho rastu Číny prispeli slabý domáci dopyt, trh s nehnuteľnosťami, ktorý má stále problémy, a spomaľovanie exportu.



Podľa analytikov balík stimulov ohlásený na konci septembra si vyžiada čas a trpezlivosť, kým sa premietne do rastu ekonomiky v nasledujúcich štvrťrokoch.



Napriek výsledku za 3. kvartál čínski predstavitelia na piatkovej tlačovej konferencii po zverejnení údajov vyjadrili presvedčenie, že ekonomika môže dosiahnuť za celý rok cieľ vlády, ktorým je rast HDP približne o 5 % vďaka ďalšej politickej podpore a zníženiu sumy, ktorú musia banky držať v rezerve.



Analytici v prieskume Reuters predpovedali, že čínsky HDP sa v roku 2024 pravdepodobne zvýši o 4,8 %, takže nedosiahne cieľ Pekingu. A v roku 2025 by sa jeho rast mohol ďalej spomaliť na 4,5 %.



V medzikvartálnom porovnaní čínska ekonomika v období júl - september stúpla o 0,9 % po zvýšení o 0,7 % v apríli až júni. Tento výsledok zaostal za prognózou rastu o 1 %.



Keďže 70 % bohatstva čínskych domácností sa nachádza v nehnuteľnostiach, sektore, ktorý na svojom vrchole predstavoval štvrtinu ekonomiky, spotrebitelia držia svoje peňaženky zatvorené.



Slabá spotreba si vybrala daň v mnohých firmách, ktoré nesplnili očakávania tržieb za 3. štvrťrok pre slabý dopyt v Číne.



Čínska centrálna banka koncom septembra oznámila najagresívnejšie opatrenia na podporu ekonomiky od pandémie ochorenia COVID-19 vrátane zníženia úrokových sadzieb, injekcie likvidity a ďalších krokov na podporu trhov s nehnuteľnosťami a akciových trhov.



V prípade mnohých krokov však investori stále čakajú na podrobnosti o celkovej veľkosti stimulačného balíka a na jasný plán oživenia rastu.



Čínsky priemysel aj maloobchodné tržby v septembri vzrástli najviac za 4 mesiace



Priemyselná produkcia aj maloobchodný predaj v Číne v septembri vzrástli najviac za štyri mesiace, čím prekonali očakávania analytikov. Ukázali to v piatok oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa priemyselná produkcia v druhej najväčšej svetovej ekonomike v septembri zvýšila medziročne o 5,4 % po náraste o 4,5 % v auguste, čo bol najslabší výkon za päť mesiacov. Septembrový výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zvýšenie produkcie priemyslu o 4,6 %.



Rast produkcie sa zrýchlil najmä vo výrobnom sektore (na 5,2 % zo 4,3 % v auguste) a pri produkcii elektriny, tepla, plynu a vody (na 10,1 % zo 6,8 %). V medzimesačnom porovnaní čínska priemyselná produkcia v septembri stúpla o 0,59 %. Za prvých deväť mesiacov 2024 vzrástla priemyselná produkcia o 5,8 %.



Separátne údaje štatistického úradu zároveň ukázali, že maloobchodné tržby v Číne sa v septembri 2024 zvýšili medziročne o 3,2 %. To bolo viac než ich nárast o 2,1 % v predchádzajúcom mesiaci, aj ako odhady trhu na úrovni 2,5 %, a zároveň najväčšie tempo rastu tržieb od mája.



Medzimesačne maloobchodné tržby v Číne v septembri stúpli o 0,39 % takmer po zanedbateľnom zvýšení o 0,02 % v predchádzajúcom mesiaci. Za obdobie január až september 2024 maloobchodný predaj medziročne vzrástol o 3,3 %.