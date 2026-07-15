< sekcia Ekonomika
Čínska ekonomika v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 4,3 %
Za celý prvý polrok ekonomika zaznamenala medziročný nárast o 4,7 %. Nové čísla naznačujú, že vývoj hospodárstva zostáva nerovnomerný.
Autor TASR
Peking 15. júla (TASR) - Čínska ekonomika sa v druhom štvrťroku spomalila. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace do konca júna v medziročnom porovnaní vzrástol o 4,3 % po tom, ako sa v predchádzajúcom štvrťroku zvýšil o 5 %. Rast bol najslabší od konca roka 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na údaje čínskeho štatistického úradu.
Za celý prvý polrok ekonomika zaznamenala medziročný nárast o 4,7 %. Nové čísla naznačujú, že vývoj hospodárstva zostáva nerovnomerný. Priemysel a zahraničný obchod naďalej dosahujú pomerne silný rast, zatiaľ čo domáca spotreba, investície a trh s nehnuteľnosťami sú stále slabé. Rast sa v druhom štvrťroku podľa štatistického úradu spomalil v dôsledku vonkajších okolností vrátane konfliktu na Blízkom východe, ktorého dôsledky pocítil v Číne najmä petrochemický priemysel, zatiaľ čo všetky ostatné odvetvia sa vyvíjali štandardne.
Priemyselná produkcia v prvej polovici roka vzrástla o 5,4 %. Čínskych výrobcov podporil predovšetkým medzinárodný dopyt po polovodičoch, automobiloch a výpočtovej technike. Export v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 27 % a dovoz o 36 %. Maloobchodné tržby však v prvej polovici roka vzrástli iba o 1,3 %. Trh s nehnuteľnosťami sa stále nachádza v kríze. Investície v tomto odvetví v prvej polovici roka klesli o 18 %. Hodnota predaných novostavieb sa znížila o 13,6 %.
Za celý prvý polrok ekonomika zaznamenala medziročný nárast o 4,7 %. Nové čísla naznačujú, že vývoj hospodárstva zostáva nerovnomerný. Priemysel a zahraničný obchod naďalej dosahujú pomerne silný rast, zatiaľ čo domáca spotreba, investície a trh s nehnuteľnosťami sú stále slabé. Rast sa v druhom štvrťroku podľa štatistického úradu spomalil v dôsledku vonkajších okolností vrátane konfliktu na Blízkom východe, ktorého dôsledky pocítil v Číne najmä petrochemický priemysel, zatiaľ čo všetky ostatné odvetvia sa vyvíjali štandardne.
Priemyselná produkcia v prvej polovici roka vzrástla o 5,4 %. Čínskych výrobcov podporil predovšetkým medzinárodný dopyt po polovodičoch, automobiloch a výpočtovej technike. Export v júni v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 27 % a dovoz o 36 %. Maloobchodné tržby však v prvej polovici roka vzrástli iba o 1,3 %. Trh s nehnuteľnosťami sa stále nachádza v kríze. Investície v tomto odvetví v prvej polovici roka klesli o 18 %. Hodnota predaných novostavieb sa znížila o 13,6 %.