Čínska ekonomika vlani vzrástla o 3 %

Peking 17. januára (TASR) - Čínska ekonomika rástla minulý rok najpomalším tempom za štyri desaťročia, keďže ju zasiahli blokády spojené s ochorením COVID-19 a kríza v realitnom sektore. Ale jej aktivita ožíva po zrušení obmedzení, ktoré držali milióny ľudí doma a vyvolali protesty. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej svetovej ekonomiky vzrástol v roku 2022 o 3 %. To je prudké spomalenie z 8,1 % v predchádzajúcom roku 2021. A najhorší výsledok od roku 1976, keď čínska ekonomika klesla o 1,6 %, s výnimkou obdobia po vypuknutí pandémie nového koronavírusu v roku 2020. Vláde v Pekingu sa tak vlani nepodarilo dosiahnuť cieľ, ktorým bol rast hospodárstva o 5,5 %.



V posledných troch mesiacoch minulého roka sa však HDP Číny zvýšil o 2,9 % po náraste o 3,9 % v 3. štvrťroku. To bol, naopak, lepší výsledok než očakávané spomalenie tempa jeho rastu vo 4. kvartáli na 1,8 %.



Hospodársky rast Číny dlhodobo klesá po tom, ako dosiahol vrchol 14,2 % v roku 2007. Brzdia ho viaceré prekážky vrátane starnutia obyvateľstva, úbytku pracovnej sily aj čoraz väčšie obmedzovanie v prístupe Číny k západným technológiám z bezpečnostných dôvodov.



Ekonomické problémy Číny v minulom roku zasiahli globálny dodávateľský reťazec. Prísne blokády, karantény a povinné hromadné testovanie viedli k náhlemu zatvoreniu tovární a firiem v hlavných čínskych výrobných centrách.



Peking v decembri náhle uvoľnil obmedzenia po najväčších protestoch za uplynulé roky, ale tento krok priniesol nárast infikovaných po celej krajine, čo vyvolalo obavy z krátkodobých negatívnych vplyvov na ekonomiku.



Problémy v sektore nehnuteľností tiež stále brzdia hospodársky rast. Tento sektor, ktorý spolu so stavebníctvom tvorí viac ako štvrtinu čínskeho HDP, tvrdo zasiahlo rozhodnutie Pekingu obmedziť nadmerné pôžičky a špekulácie.



Sprísnenie pravidiel odštartovalo finančné problémy developerskej skupiny Evergrande, v bývalom realitnom gigante, ktorý teraz zápasí s horou dlhov.



Zdá sa však, že vláda už pristupuje k oživeniu sektora zmierlivejšie. V novembri oznámila opatrenia na podporu "stabilného a zdravého" rozvoja v tomto odvetví vrátane úverovej podpory pre zadlžených developerov a pomoci pri úveroch s odloženou splátkou pre kupujúcich.



Začiatkom januára Čína znovu otvorila svoje hranice, prvýkrát za tri roky, čím sa jasne odklonila od politiky nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Prvé indikátory z cestnej a leteckej dopravy ukazujú, že lokálna aktivita a pohyb už výrazne ožili.



Pokiaľ ide o budúcnosť, ekonómovia predpovedajú Číne trvalé oživenie hospodárstva v roku 2023 v dôsledku jeho opätovného otvorenia a politických stimulov. Zvlášť sektor služieb bude prvý, ktorý bude ťažiť z uvoľnenia zadržiavaného dopytu.



Svetová banka predpovedá Číne, že rast jej HDP sa v roku 2023 vráti na úroveň 4,3 %.