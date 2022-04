Čínska ekonomika vzrastie tento rok pravdepodobne iba o 5 %

Peking 14. apríla (TASR) - Čínska ekonomika by mala tento rok vzrásť pravdepodobne o 5 %. Uviedli to v najnovšom odhade analytici, ktorí tak mierne zhoršili pôvodnú prognózu spred troch mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najnovší prieskum medzi vyše 40 analytikmi, ktorý uskutočnila agentúra Reuters, tak poukazuje na rast slabší v porovnaní s prognózou z januára o 0,2 percentuálneho bodu. To znamená, že Peking bude mať čo robiť, aby sa mu podarilo dosiahnuť vládou stanovený cieľ tohtoročného rastu ekonomiky na úrovni približne 5,5 %. V budúcom roku analytici očakávajú mierne zrýchlenie tempa rastu na 5,2 %.



Za 1. kvartál sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny zvýšil medziročne podľa odhadov analytikov o 4,4 %. Na porovnanie, v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla ekonomika Číny o 4 %. Priaznivejšia prognóza vychádza najmä zo solídneho rastu v prvých dvoch mesiacoch roka. Horšie sa vyvíjala ekonomika v marci, keď na aktivitu v Číne pôsobili nové obmedzenia vlády po zvýšení počtu infikovaných koronavírusovým variantom omikron, dodali analytici.



V medzikvartálnom porovnaní očakávajú ekonómovia výrazné spomalenie tempa rastu. Predpokladajú, že HDP Číny sa oproti poslednému štvrťroku minulého roka zvýši iba o 0,6 % po 1,6-percentnom raste vo 4. kvartáli. Údaje o vývoji ekonomiky za 1. štvrťrok zverejní Čína 18. apríla.



Čo sa týka inflácie, tá sa podľa prognózy analytikov v tomto roku výrazne zrýchli. V minulom roku dosiahla 0,9 %, v tomto roku však ekonómovia počítajú s rastom spotrebiteľských cien o 2,2 %. Inflácia by sa mala zrýchliť aj v roku 2023, a to na 2,3 %.