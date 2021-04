Čínska ekonomika vzrástla v 1. kvartáli o rekordných vyše 18 %

Peking 16. apríla (TASR) - Čínska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o rekordných viac než 18 %. Uviedol to v piatok čínsky štatistický úrad. Mierne síce zaostala za očakávaniami, tempo rastu však výrazne prekonalo úroveň z posledného štvrťroka minulého roka, keď hrubý domáci produkt (HDP) zaznamenal 6,5-percentný rast.



Ako informoval štatistický úrad, čínska ekonomika vzrástla v 1. kvartáli medziročne o 18,3 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom o 19 %.



Ekonomiku podporil silnejší domáci dopyt aj dopyt zo zahraničia. Okrem toho ťažila z pokračujúcej vládnej podpory pre menšie firmy.



Na medzikvartálnej báze sa tempo rastu čínskej ekonomiky výrazne spomalilo. V porovnaní s revidovaným rastom vo 4. štvrťroku na úrovni 3,2 % vzrástol HDP Číny v 1. kvartáli tohto roka medzištvrťročne o 0,6 %. Aj v tomto prípade výsledok zaostal za očakávaniami, keď analytici počítali s rastom o 1,5 %.



Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji priemyselnej produkcie za marec. Tá sa zvýšila o 14,1 % a prudko tak spomalila tempo rastu, ktoré za prvé dva mesiace roka dosiahlo 35,1 %. Analytici počítali s miernejším spomalením rastu, očakávali, že rast dosiahne 17,2 %.



Lepšie sa vyvíjali maloobchodné tržby. V prvých dvoch mesiacoch roka vzrástli o 33,8 %, v marci sa ich rast zrýchlil na 34,2 %. Výsledok tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu tržieb na 28 %.



Analytici očakávajú, že v tomto roku vzrastie čínska ekonomika o 8,6 % po tom, ako v minulom roku zaznamenala rast na úrovni 2,3 %. Bol to najslabší rast za 44 rokov, napriek tomu si však Čína udržala ako jediná z veľkých ekonomík v minulom roku rast.