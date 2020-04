Čínska ekonomika zaznamenala pokles o 6,8 %, prvý od roku 1992

Peking 17. apríla (TASR) - Ekonomika Číny zaznamenala v 1. kvartáli historický pokles, ktorým prekonala aj odhady ekonómov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k zatvoreniu veľkého počtu podnikov a obchodov a obmedzeniu pohybu obyvateľstva, čo znížilo domáci dopyt.



Ako v piatok uviedol čínsky štatistický úrad, ekonomika zaznamenala v období od januára do konca marca medziročne pokles o 6,8 %. To znamená prvý pokles hrubého domáceho produktu (HDP) od začatia zverejňovania kvartálnych údajov v roku 1992.



Výsledok bol horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s poklesom HDP v rozmedzí od 6 % do 6,5 %. Na porovnanie, za posledný štvrťrok minulého roka ekonomika o 6 % vzrástla.



V medzikvartálnom porovnaní zaznamenala čínska ekonomika v 1. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy pokles o 9,8 %. V tomto prípade bol prepad o niečo miernejší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s poklesom o 9,9 %. V predchádzajúcom kvartáli sa oproti 3. štvrťroku zvýšila o 1,5 %.



Priemyselná produkcia zaznamenala za prvé tri mesiace roka medziročný pokles o 8,4 %. Pozitívom je však vývoj v mesiaci marec, keď pokles bol miernejší, než sa čakalo a dosiahol 1,1 %. Analytici očakávali, že priemyselná produkcia klesne o 5,8 % po 13,5-percentnom poklese vo februári.



Na druhej strane, mínusom je 15,8-percentný marcový prepad maloobchodných tržieb. Ekonómovia počítali s poklesom iba o 10 % po februárovom prepade o 20,5 %. Za celý 1. kvartál klesli tržby v maloobchode o 19 %.



Dovoz sa v marci znížil medziročne o 0,9 %, vývoz však až o 6,6 %. To poukazuje na dôsledky šírenia nového koronavírusu do ďalších krajín sveta, čo sa odráža na poklese dopytu zo strany obchodných partnerov.



Podľa prieskumu uskutočneného agentúrou Reuters na vzorke viac než 60 analytikov by čínska ekonomika mala za celý rok 2020 dosiahnuť rast, ale iba na úrovni 2,5 %. Ak sa odhad naplní, bude to najslabší rast za posledných 44 rokov.



Podľa čínskych ekonómov bude tohtoročný vývoj svetovej ekonomiky závisieť aj od toho, ako sa budú vyvíjať vzťahy medzi Čínou a USA. V prípade, že krajiny spoja svoje sily, ekonomika zaznamená iba recesiu. Ak bude pokračovať konfrontácia, povedie to k ekonomickej depresii.