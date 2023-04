Čínska firma dovážala meď z Rusmi kontrolovanej časti Ukrajiny

Peking 14. apríla (TASR) - Čínska spoločnosť kúpila ingoty zo zliatiny medi v hodnote najmenej 7,4 milióna USD (6,72 milióna eur) od závodu v Rusmi anektovanom regióne Ukrajiny, na ktorý sa vzťahujú západné sankcie. Vyplýva to z údajov ruských colníkov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čína nezaviedla žiadne obmedzenia v obchode s Ruskom, ale Spojené štáty pohrozili, že firmy na celom svete zaradia na čiernu listinu za porušenie sankcií. A varovali Peking, aby do Moskvy nedodával zakázaný tovar.



Colné údaje, ktoré Reuters získala od jedného z poskytovateľov komerčných obchodných informácií, odhalili jeden z prvých dôkazov o čínskych obchodoch s regiónmi na Ukrajine, ktoré obsadilo Rusko od začiatku vojny 24. februára 2022.



Podľa nich čínska firma Quzhou Nova kúpila od 8. októbra 2022 do 24. marca 2023 najmenej 3220 ton zliatiny medi v ingotoch v celkovej hodnote 7,4 milióna USD od metalurgického závodu v Debaľceve v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny blízko hraníc s Luhanskom. Doneck aj Luhansk patria medzi štyri ukrajinské regióny, ktoré si prezident Vladimir Putin vlani v septembri nárokoval ako súčasť Ruska.



Quzhou Nova, obchodná a výrobná spoločnosť so sídlom v meste Čchü-čou vo východnej provincii Če-ťiang, pre agentúru Reuters uviedla, že nemá žiadne dovozné a vývozné aktivity súvisiace s obchodovaním so zliatinou medi v ingotoch.



Keď agentúra Reuters ukázala podrobnosti o vývoze z colných údajov, spoločnosť Quzhou Nova uviedla, že "je pre ňu ťažké porozumieť dokumentu, pretože tento dokument nie je opečiatkovaný a podpísaný", a navrhla kontaktovať colné úrady v tejto záležitosti.



Čínska colná služba neposkytla podrobné informácie o dovoze. Uviedla len, že "údaje o obchode spoločnosti nie sú zverejnené vo verejných informáciách".



Podľa verejných colných štatistík Čína medzi októbrom a februárom doviezla z Ruska meď a zliatiny medi v hodnote 852 miliónov USD.



Zdroj z debaľcevského závodu, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že na území továrne sa nachádza dielňa na metalurgiu neželezných kovov.



Ukrajina, jej západní spojenci a drvivá väčšina krajín na Valnom zhromaždení OSN odsúdili ruskú anexiu štyroch regiónov ako nezákonnú.



(1 EUR = 1,1015 USD)