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Čínska firma Geely bude spolu s Fordom vyrábať elektromobily
Len pred desiatimi rokmi bol Ford štvrtým najväčším európskym výrobcom automobilov s predajom viac ako 1 milión vozidiel.
Autor TASR
Madrid 23. júla (TASR) - Čínska automobilka Geely bude v španielskej továrni Fordu vyrábať dve elektrické SUV a obe firmy spoločne vyvinú nový model. Automobilky to oznámili vo štvrtok. V rámci spoločného podniku, v ktorom bude 66 % vlastniť Ford a 33 % čínska firma, začnú prvé elektrické SUV značky Geely v závode vo Valencii produkovať v roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Máme možnosť skutočne naplniť tento závod,“ povedal európsky riaditeľ Fordu Jim Baumbick. „To je cieľ,“ dodal. Viceprezident spoločnosti Geely Victor Yang uviedol, že prvým elektrickým SUV vyrábaným vo Valencii bude EX5, ktoré sa už v Európe predáva. „Musíme sa spoľahnúť na silných partnerov so správnym know-how a odbornými znalosťami, ktorí podporia naše úsilie,“ povedal Yang. Závod vo Valencii bude prvým výrobným závodom spoločnosti Geely v Európe.
Len pred desiatimi rokmi bol Ford štvrtým najväčším európskym výrobcom automobilov s predajom viac ako 1 milión vozidiel. V minulom roku spoločnosť v Európe predala len zhruba 426.000 automobilov a klesla na ôsme miesto. V súčasnosti Ford v závode Valencii, ktorý má ročnú výrobnú kapacitu približne 500.000 vozidiel, vyrába iba SUV Kuga. Podľa údajov spoločnosti GlobalData fungovala továreň v roku 2025 len na 26 % kapacity.
„Máme možnosť skutočne naplniť tento závod,“ povedal európsky riaditeľ Fordu Jim Baumbick. „To je cieľ,“ dodal. Viceprezident spoločnosti Geely Victor Yang uviedol, že prvým elektrickým SUV vyrábaným vo Valencii bude EX5, ktoré sa už v Európe predáva. „Musíme sa spoľahnúť na silných partnerov so správnym know-how a odbornými znalosťami, ktorí podporia naše úsilie,“ povedal Yang. Závod vo Valencii bude prvým výrobným závodom spoločnosti Geely v Európe.
Len pred desiatimi rokmi bol Ford štvrtým najväčším európskym výrobcom automobilov s predajom viac ako 1 milión vozidiel. V minulom roku spoločnosť v Európe predala len zhruba 426.000 automobilov a klesla na ôsme miesto. V súčasnosti Ford v závode Valencii, ktorý má ročnú výrobnú kapacitu približne 500.000 vozidiel, vyrába iba SUV Kuga. Podľa údajov spoločnosti GlobalData fungovala továreň v roku 2025 len na 26 % kapacity.