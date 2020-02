Čínska Geely Automobile je na začiatku rozhovorov o zlúčení s Volvo

Peking/Štokholm 10. februára (TASR) - Čínska spoločnosť Geely Automobile v pondelok uviedla, že je v počiatočnom štádiu rozhovorov so švédskou automobilkou Volvo o zlúčení do spoločnej globálnej firmy kótovanej na burzách v Hongkongu a Štokholme.



Zhejiang Geely Holding Group, materská skupina Geely Automobile, získala Volvo od amerického koncernu Ford Motor v roku 2010.



Kombinovaná spoločnosť by mala mať „veľkosť, znalosti a zdroje na to, aby sa stala lídrom v rámci pobiehajúcej transformácie automobilového priemyslu“.



Po zlúčení by novej firme patrili značky ako Volvo, Geely, Lynk & Co a Polestar, a tiež nová značka Geely Geometry, potvrdil hovorca spoločnosti.



O kótovaní Volvo ako samostatnej spoločnosti na burze v Štokholme obe strany rokovali už roku 2018, ale bez výsledku.