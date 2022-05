Čínska Geely kupuje podiel v kórejskom závode Renaultu

Peking/Soul 10. mája (TASR) - Čínska spoločnosť Geely Automobile kúpi vyše tretinový podiel v juhokórejskom závode francúzskej automobilky Renault takmer za 200 miliónov eur. To jej potenciálne môže pomôcť zvýšiť export do USA a francúzska automobilka zase získa finančné prostriedky na investovanie do elektromobility.



Renault, ktorý môže vyrobiť 300.000 vozidiel ročne vo svojej továrni v Južnej Kórei, je uprostred zmien zameraných na zvýšenie marží a oddelenie divízie elektrických vozidiel (EV) v snahe dobehnúť konkurentov, ako je americká Tesla.



Rozhodnutie francúzskej automobilky predať časť podielu v juhokórejskom závode spoločnosti Geely, ktorá vlastní švédskeho výrobcu osobných áut Volvo a má tiež 9,7-percentný podiel v Daimleri, nasleduje po januárovom oznámení oboch firiem o vývoji hybridných vozidiel pre Južnú Kóreu a zahraničie.



Geely, ktorá zvyčajne rozvíja svoje podnikanie prostredníctvom globálnych partnerstiev, dohoda umožní vyvážať autá vyrobené v Južnej Kórei do USA, uviedol zdroj blízky spoločnosti.



"Sú to otvorené dvere do USA," povedal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. Podľa neho, aj keď podrobnosti o tom, ako bude partnerstvo fungovať, ešte neboli úplne vyriešené, Geely môže spočiatku použiť závod v Južnej Kórei na výrobu elektrických robotaxíkov pre Waymo, divíziu autonómnych vozidiel Alphabet, s ktorou má dodávateľskú zmluvu.



"S dohodou o voľnom obchode medzi Južnou Kóreou a USA by Renault alebo Geely nemuseli čeliť daňovému zaťaženiu, ak by vyvážali vozidlá vyrobené v Južnej Kórei do Spojených štátov," uviedli analytici spoločnosti Hana Financial Investment. Upozornili zároveň, že Geely bude čeliť vyšším výrobným nákladom, keďže mzdové náklady v Južnej Kórei sú vyššie ako v Číne a automobilovému trhu dominujú miestne spoločnosti Hyundai a Kia.



Renault na konci minulého roka vlastnil 80-percentný podiel vo svojej juhokórejskej divízii Renault Korea Motors. Zvyšok vlastnila spoločnosť vydávajúca kreditné karty Samsung Card, ktorá v decembri naznačila, že má v úmysle predať svoj podiel, no neuviedla žiadne podrobnosti.



Rozhodnutie Renaultu predať 34,02-percentný podiel v Renault Korea Motors za 264 miliárd wonov (196,21 milióna eur) prichádza niekoľko týždňov po tom, ako médiá informovali, že francúzska automobilka, hlavný akcionár japonského Nissanu, môže znížiť svoj podiel v japonskej spoločnosti.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



(1 EUR = 1345,48 KRW)