Čínska Geely plánuje zvýšiť predaj áut do piatich rokov na 6,5 milióna
Autor TASR
Peking 22. januára (TASR) - Čínska automobilka Geely plánuje do konca tohto desaťročia zvýšiť objem predaja svojich áut na vyše 6,5 milióna. To znamená o takmer 60 % viac než v minulom roku. Naplnenie tohto cieľa by ju tak zaradilo medzi päť najväčších automobiliek sveta. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najväčší konkurent čínskej automobilky BYD vo štvrtok oznámil, že v rámci plánovaného zvýšenia predaja do konca roka 2030 na viac než 6,5 milióna vozidiel očakáva, že nové energetické vozidlá (NEV) budú predstavovať 75 % z celkového objemu predaja. Navyše, tretinu z celkového predaja bude firma realizovať na zahraničných trhoch.
Zvýšenie na viac než 6,5 milióna áut zároveň predstavuje rast predaja zhruba o 58 %, keďže vlani predala Geely zhruba 4,1 milióna vozidiel. Firma zároveň počíta s tým, že objem tržieb dosiahne do konca desaťročia jeden bilión jüanov (122,46 miliardy eur).
Na dosiahnutie tohto cieľa chce firma výrazne zredukovať cykly výskumu a vývoja a výrazne znížiť produkčné náklady. Výrobné náklady na jeden model by mali klesnúť v priemere o viac než 30 %.
(1 EUR = 8,1658 CNY)
