Čínska Great Wall získala povolenie na výstavbu továrne s BMW

Peking 22. novembra (TASR) - Čínska automobilka Great Wall Motor v piatok oznámila, že získala povolenie domácich úradov na výstavbu spoločnej továrne s BMW v Číne. Pripravila tak cestu pre vývoj a výrobu nízkoemisného modelu Mini v ázijskej krajine.



Od februára 2018 sa nemecký výrobca luxusných áut BMW s ročným odbytom o niečo viac ako 2 milióny vozidiel, a čínsky producent SUV Great Wall, ktorý vlani predal vyše milióna áut, pokúšajú zdieľať náklady na výstavbu lacného elektrického vozidla na spoločnej platforme. Ale ich projekt narazil na regulačné prekážky.



Výška investície do závodu sa odhaduje na 5,1 miliardy jüanov (665,64 milióna eur). Jeho ročná kapacita má byť 160.000 automobilov, uviedla spoločnosť Great Wall v registrácii na burze cenných papierov v Šanghaji.



Tento dokument tiež ukázal, že s výstavbou závodu by sa malo začať v budúcom roku a dokončený má byť v roku 2022. Čínska spoločnosť však dodala, že výrobné kapacity pre tzv. nové energetické vozidlá musia ešte schváliť príslušné úrady. Spoločnosť BMW sa k správe nevyjadrila.



Obe firmy plánovali spoločnú výrobu vozidiel s nízkymi emisiami v Číne, ale obchodný spor medzi Čínou a Spojenými štátmi viedol predstaviteľov BMW k zmrazeniu plánov na vytvorenie čínskeho exportného centra.



„Momentálne nemáme žiadny dôvod na prijatie rozhodnutia. Je potrebné vyhodnotiť, či je to finančne uskutočniteľné a či to má zmysel,“ povedal v marci novinárom na autosalóne v Ženeve vtedajší generálny riaditeľ BMW Harald Krüger.



(1 EUR = 7,7786 CNY)