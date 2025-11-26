< sekcia Ekonomika
Čínska GWM chce v Európe vyrábať ročne 300.000 áut
Autor TASR
Pao-ting 26. novembra (TASR) - Čínska automobilka Great Wall Motor (GWM) plánuje vyrábať do roku 2029 v Európe 300.000 áut ročne. Uviedol to v rozhovore pre agentúru Reuters Parker Shi, prezident medzinárodnej divízie automobilky GWM International.
Shi tak poskytol prvé aktualizované informácie od roku 2023 o európskych ambíciách spoločnosti, na ktorú podobne ako na ďalšie čínske automobilky tlačí ostrá cenová vojna na domácom trhu. V súčasnosti GWM hľadá vhodnú lokalitu, pričom okrem iných krajín zvažuje aj Maďarsko alebo Španielsko, povedal Shi pre Reuters v centrále GWM v meste Pao-ting v severočínskej provincii Che-pej.
O lokalite rozhodne viacero faktorov, dodal Shi s tým, že k nim patria pracovné a logistické náklady. Automobilka bude musieť totiž spočiatku komponenty do závodu dovážať. Firma preto monitoruje priemyselnú politiku Európskej únie a v rámci toho sleduje aj zmeny v oblasti investičnej klímy a ciel, povedal Shi s tým, že je to kľúčové, keďže to bude veľká investícia a na dlhé obdobie.
Viaceré čínske automobilky sa snažia presadiť na zahraničnom trhu, keďže v Číne im život komplikuje tvrdá cenová vojna. Avšak ich úsilie zvýšiť predaj v Európe a na ďalších veľkých trhoch im komplikujú zvýšené dovozné clá na elektrické vozidlá, čo je segment, v ktorom sú čínske automobilky mimoriadne konkurencieschopné.
Aj v Európe však bude musieť GWM bojovať proti silnému čínskemu súperovi, firme BYD. Agentúra Reuters informovala, že favoritom BYD pre jej tretí európsky závod je Španielsko. Jeden už má v Maďarsku a druhý v Turecku. Ďalšie zahraničné závody prevádzkuje BYD v Rusku, Thajsku a Brazílii.
GWM chce osloviť európskych zákazníkov novými modelmi, ako je napríklad verzia s viacerými pohonnými jednotkami kompaktného SUV Ora 5. Toto vozidlo by malo prísť na európsky trh v polovici budúceho roka.
