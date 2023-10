Čínska Hodvábna cesta vygenerovala kontrakty za viac ako 2 bilióny USD

Peking 10. októbra (TASR) - Čína v utorok oznámila, že jej kontroverzný investičný projekt novej Hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI) vygeneroval kontrakty v hodnote 2 biliónov USD (1,89 bilióna eur) po celom svete. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Čína tento mesiac oslavuje 10. výročie BRI, počas ktorého Peking nalial miliardy do projektov po celom svete. Kritici však už dlho obviňujú Čínu, že láka krajiny s nižšími príjmami do dlhových pascí tým, že im ponúka obrovské pôžičky. Investičný program financuje výstavbu prístavov, elektrární, železníc a ďalších projektov po celom svete, ktorú realizujú prevažne čínske stavebné spoločnosti a za pôžičky od čínskych rozvojových bánk.



Oficiálnym cieľom BRI je podporiť obchod zlepšením dopravných spojení Číny so zvyškom sveta.



Podľa štúdie, ktorú v pondelok (9. 10.) zverejnilo Centrum globálnej rozvojovej politiky univerzity v Bostone, BRI poskytla vládam rozvojových krajín do roku 2021 viac ako 330 miliárd USD vo forme pôžičiek, pričom v niektorých rokoch požičiavala viac ako Svetová banka.



Aj v správe čínskej vlády sa uvádza, že krajiny, ktoré sa zapojili do BRI, dlhujú čínskej exportno-importnej banke (Eximbank) viac ako 300 miliárd USD. Toto číslo je podľa niektorých expertov pravdepodobne podhodnotené, ale odhaľuje obrovské dlhy rozvojových krajín.



Peking v utorok uviedol, že hodnota podpísaných zmlúv s partnermi teraz predstavuje 2 bilióny USD, čo je zhruba veľkosť ekonomiky Ruska alebo Kanady. A "skutočný obrat čínskych dodávateľov dosiahol 1,3 bilióna USD", uvádza sa v správe, tzv. Bielej knihe.



Zostatok úverov na projekty BRI od Eximbanky teraz predstavuje 2,2 bilióna jüanov (284,83 miliardy eur). Do programu je zapojených viac ako 130 krajín a prináša viac ako 400 miliárd USD investícií a obchod za vyše 2 bilióny USD, uvádza sa v Bielej knihe, pričom priemerný dlh na krajinu predstavuje 2,4 miliardy USD.



Biela kniha neuvádza podrobnosti o tom, ktoré krajiny najviac dlhujú, ani o tom, aké sú úrokové sadzby.



Mnohí z partnerov sú však čoraz ostražitejší v súvislosti s nákladmi, ktoré s tým súvisia. Taliansko, ktoré ako jediné zo skupiny vyspelých ekonomík v minulosti podpísalo investičnú schému, v septembri uviedlo, že zvažuje odstúpenie od dohody.



Peking bude tento mesiac hostiť tretie fórum BRI, na ktorom sa má zúčastniť aj ruský prezident Vladimir Putin. Bude to jeho prvá návšteva Číny od invázie ruskej armády na Ukrajinu. Čína zatiaľ nepotvrdila, kedy sa fórum uskutoční.



(1 EUR = 1,0582 USD; 1 EUR = 7,7238 CNY)