Čínska inflácia sa v apríli zrýchlila a prekonala očakávania
Dôvodom bolo zdraženie ropy pre konflikt na Blízkom východe.
Autor TASR
Peking 11. mája (TASR) - Čínska inflácia sa v apríli zrýchlila a prekonala očakávania. Dôvodom bolo zdraženie ropy pre konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom inflácie, v apríli medziročne vzrástol o 1,2 % po marcovom zvýšení o 1 %, ukázali údaje čínskeho štatistického úradu. Ekonómovia počítali s +0,9 %.
Ceny pohonných látok v apríli medziročne vyskočili o 19,3 %, zatiaľ čo ceny potravín klesli o 1,6 %. Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, stúpol o 1,1 % po +1 v predchádzajúcom mesiaci.
Index cien výrobcov (PPI) medziročne vyskočil o 2,8 % po +0,5 % v marci. Ekonómovia očakávali nárast len o 1,6 %. Tempo rastu PPI bolo najvyššie od júla 2022. V marci sa veľkoobchodné ceny vrátili k rastu po vyše troch rokoch poklesu (od októbra 2022) a ukončili najdlhšie deflačné obdobie za desaťročia. K rastu cien priemyselných výrobcov prispeli práve vyššie náklady na ropu.
Analytici však varujú, že deflácia zostáva pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta hrozbou, keďže ceny v iných sektoroch naďalej klesajú a problémom zostávajú nadmerné výrobné kapacity.
