Čínska inflácia sa v januári oslabila viac, ako sa očakávalo
Ceny potravín v Číne minulý mesiac medziročne klesli prvýkrát za tri mesiace, a to o 0,7 % po decembrovom raste o 1,1 %.
Autor TASR
Peking 11. februára (TASR) - Medziročná inflácia v Číne sa v januári prudko spomalila na 0,2 % z úrovne 0,8 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najnižšiu hodnotu od októbra. Medziročný rast cien v krajine sa zmiernil výraznejšie, ako očakávali analytici, ktorí prognózovali, že inflácia sa oslabí len na 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny potravín v Číne minulý mesiac medziročne klesli prvýkrát za tri mesiace, a to o 0,7 % po decembrovom raste o 1,1 %. Rast cien nepotravinárskych tovarov sa spomalil na 0,4 % z 0,8 % v predošlom mesiaci. Rast cien v zdravotníctve sa tiež zmiernil, a to na 1,7 % z decembrových 1,8 %. Ceny bývania sa znížili o 0,1 % a doprava zlacnela o 3,4 %. Rast cien odevov sa však zrýchlil na 1,9 % z decembrových 1,7 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny potravín a energií, bola v Číne v januári na úrovni 0,8 %. Išlo o jej najnižšiu hodnotu za šesť mesiacov. V decembri a v novembri bola zhodne vo výške 1,2 %
Mesačne sa čínske spotrebiteľské ceny v januári zvýšili rovnako ako v decembri o 0,2 %. Analytici predpokladali, že medzimesačné tempo rastu cien sa v januári zrýchli na 0,3 %.
