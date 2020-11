Peking 10. novembra (TASR) - Čínska inflácia sa v októbri výrazne spomalila a bola najnižšia za 11 rokov. Hlavným dôvodom bol prvý pokles cien bravčového mäsa za 19 mesiacov.



Index spotrebiteľských cien v októbri medziročne stúpol o 0,5 % po náraste o 1,7 % v septembri, uviedol čínsky štatistický úrad. To bolo najmenej od októbra 2009. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu cien len na 0,8 %.



Ceny bravčového mäsa sa v októbri medziročne znížili o 2,8 % po náraste o 25,5 % v septembri.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v októbri stagnovala na úrovni 0,5 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v októbri nečakane klesli o 0,3 % po zvýšení o 0,2 % v septembri, pričom ekonómovia prognózovali opäť nárast o 0,2 %.



Separátna správa štatistického úradu ukázala, že ceny výrobcov v októbri medziročne stúpli o 2,1 % rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. V medzimesačnom porovnaní stagnovali po zvýšení o 0,1 % v septembri.