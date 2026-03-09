< sekcia Ekonomika
Čínska inflácia sa zrýchlila, podľa analytikov to bude len dočasný jav
Údaje Čínskeho štatistického úradu ďalej ukázali, že výrobné ceny v krajine, ktoré klesajú už od októbra 2022, sa minulý mesiac oslabili miernejšie.
Autor TASR
Peking 9. marca (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Číne sa vo februári dostalo na najvyššiu úroveň za tri roky vďaka sviatku lunárneho nového roka. Čínsky štatistický úrad v pondelok uviedol, že medziročná inflácia v krajine sa zrýchlila na 1,3 % z januárovej hodnoty 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Rast spotrebiteľských cien v Číne je však podstatne slabší v porovnaní s cieľom vlády, ktorá chce dosiahnuť infláciu vo výške 2 %. Podľa analytikov zrýchlenie inflácie nebude dlhodobé napriek rastu cien ropy, pretože obyvatelia Číny nie sú ochotní míňať peniaze. Analytička spoločnosti Capital Economics C’-čchun Chuangová uviedla, že akékoľvek oživenie čínskej inflácie sa vytratí po skončení vojny na Blízkom východe.
Údaje Čínskeho štatistického úradu ďalej ukázali, že výrobné ceny v krajine, ktoré klesajú už od októbra 2022, sa minulý mesiac oslabili miernejšie. V porovnaní s februárom minulého roka klesli o 0,9 %. Bolo to najpomalšie tempo ich znižovania od júla 2024.
Rast spotrebiteľských cien v Číne je však podstatne slabší v porovnaní s cieľom vlády, ktorá chce dosiahnuť infláciu vo výške 2 %. Podľa analytikov zrýchlenie inflácie nebude dlhodobé napriek rastu cien ropy, pretože obyvatelia Číny nie sú ochotní míňať peniaze. Analytička spoločnosti Capital Economics C’-čchun Chuangová uviedla, že akékoľvek oživenie čínskej inflácie sa vytratí po skončení vojny na Blízkom východe.
Údaje Čínskeho štatistického úradu ďalej ukázali, že výrobné ceny v krajine, ktoré klesajú už od októbra 2022, sa minulý mesiac oslabili miernejšie. V porovnaní s februárom minulého roka klesli o 0,9 %. Bolo to najpomalšie tempo ich znižovania od júla 2024.