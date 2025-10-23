< sekcia Ekonomika
Čínska Komunistická strana sľubuje zvýšenie národnej bezpečnosti
Vládnuca Komunistická strana (KS) oznámila, že sa zameria na urýchlenie sebestačnosti vo vede a technike.
Autor TASR
Peking 23. októbra (TASR) - Čína musí v nasledujúcich piatich rokoch „rázne zvýšiť spotrebu a upevniť národnú bezpečnosť“. Vyhlásila to vo štvrtok vládnuca Komunistická strana po skončení kľúčového zasadania v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
Štvordňové stretnutie za zatvorenými dverami sa začalo v pondelok. Vysokopostavení predstavitelia diskutovali o dlhodobých stratégiách pre 15. päťročný plán, ktorý sa začína na budúci rok, uviedli štátne médiá.
Vládnuca Komunistická strana (KS) oznámila, že sa zameria na urýchlenie sebestačnosti vo vede a technike. Ide o dlhodobé úsilie, ktoré sa stalo naliehavejším po tom, ako USA zaviedli prísnejšie kontroly na dodávky polovodičov a iných high-tech položiek Číne.
Komuniké obsahovalo len málo prekvapení. Do značnej miery odrážalo smerovanie politiky, ktoré stanovil čínsky prezident Si Ťin-pching. Poskytlo len všeobecný prehľad o nadchádzajúcom päťročnom pláne na roky 2026 - 2030, pričom naznačilo jeho všeobecný rozsah bez podrobností. Viac informácií môže byť zverejnených v najbližších dňoch, ale celý plán nebude známy skôr ako v marci, keď zákonodarný zbor na svojom výročnom zasadnutí plán schváli.
Zasadnutie sa uskutočnilo v neistom čase pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta, ktorú sužujú pomalé domáce výdavky, dlhotrvajúca kríza v sektore nehnuteľností a turbulentná obchodná vojna so Spojenými štátmi.
Čínska ekonomika sa po pandémii nedokázala úplne zotaviť. Oficiálne údaje zo začiatku týždňa odhalili, že v 3. štvrťroku medziročne vzrástla o 4,8 %. To bol jej najpomalší rast od rovnakého obdobia minulého roka.
Experti pozorne sledovali zasadnutie Ústredného výboru, elitného orgánu s približne 200 členmi a 170 náhradníkmi, a hľadali náznaky kľúčových politických cieľov vlády.
Čínski lídri sa podľa agentúry Sinchua zaviazali tiež upevniť národnú bezpečnosť. S rastúcou vojenskou silou Pekingu v uplynulých desaťročiach sa zvýšilo napätie s USA a ďalšími krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne.
Čínska armáda bola nedávno predmetom rozsiahlej čistky v súvislosti s korupciou, pričom deväť vysokých armádnych predstaviteľov bolo minulý týždeň vylúčených za „vážne porušenie“ disciplíny.
Čína chce zlepšiť tiež ochranu životného prostredia. Ázijská krajina je najväčším producentom skleníkových plynov na svete, ale je aj globálnym gigantom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Peking v septembri vydal svoje vôbec prvé ciele na zníženie emisií plynov. Do roku 2035 chce Čína znížiť emisie v celej ekonomike o 7 až 10 % v porovnaní s rokom 2025.
