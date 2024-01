Čínska lodná spoločnosť Cosco pozastavila dodávky do Izraela

Jeruzalem/Peking 7. januára (TASR) - Čínska lodná spoločnosť Cosco údajne pozastavila dodávky do Izraela. Informáciu ako prvý zverejnil izraelský finančný spravodajský portál Globes, ktorý však neuviedol žiadne podrobnosti o dôvode náhleho rozhodnutia. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg. Izraelská kancelária spoločnosti Cosco to odmietla komentovať.



Rozhodnutie čínskeho konglomerátu Cosco ukončiť dodávky do Izraela spôsobilo rozruch v medzinárodných prepravných kruhoch. Prišlo v čase, keď viaceré zahraničné lodné spoločnosti zastavili dodávky cez Červené more a Suezský prieplav pre útoky jemenských militantov podporovaných Iránom.



Červené more je kľúčová námorná trasa pre medzinárodný obchod. Útoky militantov tak spôsobili veľké problémy lodným spoločnostiam v regióne.



Izraelské prístavné úrady v súčasnosti overujú pravosť správy. Výsledok vyšetrovania by mohol mať ďalekosiahle dôsledky nielen pre bilaterálne obchodné vzťahy medzi oboma krajinami, ale aj pre lodný priemysel. Pozastavenie služieb Cosco zasiahne tiež dodávateľské reťazce medzi Čínou a Izraelom.