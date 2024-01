Čínska ľudová banka svoje referenčné úrokové sadzby nezmenila

Peking 22. januára (TASR) - Čínska ľudová banka (PBoC) v pondelok svoje referenčné úrokové sadzby nezmenila po tom, čo minulý týždeň ponechala bez zmeny sadzbu zo strednodobých úverových operácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry RTTNews.



PBoC ponechala svoju základnú sadzbu z jednoročných úverov alebo LPR na úrovni 3,45 % a rovnako päťročná LPR, čo je referenčná sadzba pre hypotéky, zostala na úrovni 4,20 %.



Banka naposledy znížila jednoročnú sadzbu o 10 bázických bodov vlani v auguste a päťročnú LPR tiež o 10 bázických bodov v júni 2023.



Čínska centrálna banka stanovuje LPR každý mesiac. PBoC sa zdráha znížiť LPR, pretože takýto krok by zvýšil tlak na oslabenie čínskej meny.



Pondelkové rozhodnutie prišlo po tom, čo centrálna banka minulý týždeň zvýšila injekciu likvidity, no zároveň prekvapila trhy tým, že ponechala úrokovú sadzbu zo strednodobých úverových operácií nezmenenú.



Čínska ekonomika vo 4. štvrťroku 2023 medziročne vzrástla o 5,2 %. To bolo zrýchlenie zo 4,9 % v 3. štvrťroku, ale menej ako predpovedali ekonómovia, ktorí očakávali rast o 5,3 %.



Za celý minulý rok sa výkon čínskej ekonomiky zvýšil o 5,2 %, čím prekonal cieľ vlády na úrovni približne 5 % a jeho rast sa výrazne zrýchlil z 3 % v roku 2022. Prispeli k tomu rôzne podporné opatrenia a nízky porovnávací základ v roku 2022, keď vláda v Pekingu zaviedla mimoriadne prísne blokády na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19.