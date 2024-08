Čínska obchodná komora kritizuje clá na dovoz elektromobilov do EÚ

Brusel 20. augusta (TASR) - Čínska obchodná komora pri Európskej únii (EÚ) v utorok kritizovala plán Bruselu uvaliť päťročné dovozné clá až do výšky 36 % na elektrické autá vyrobené v Číne. Podľa nej ide o "neférové použitie obchodných nástrojov". TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Čínska obchodná komora pri EÚ (CCCEU) "vyjadruje veľkú nespokojnosť a nesúhlas s protekcionistickým prístupom Európskej komisie (EK)," uviedla skupina vo vyhlásení.



"Nespravodlivé používanie obchodných nástrojov na zabránenie voľného obchodu s elektrickými vozidlami spolu s protekcionistickým prístupom EK v konečnom dôsledku oslabí odolnosť európskeho priemyslu elektrických vozidiel," pokračuje vyhlásenie.



"Zvýši to obchodné napätie medzi Čínou a EÚ, čo vyšle hlboko negatívny signál globálnej spolupráci a zelenému rozvoju," varovala komora.



Komisia v utorok oznámila, že je stále presvedčená o nadmerných dotáciách, ktoré Čína poskytuje výrobcom elektrických vozidiel. Navrhla konečné clá až do výšky 36,3 %. To je o niečo menej ako maximálne dočasné clo na úrovni 37,6 %, ktoré Komisia stanovila v júli pre automobilky "nespolupracujúce pri antisubvenčnom vyšetrovaní EÚ".



Ostatní výrobcovia v Číne, ktorí spolupracovali s Bruselom, budú čeliť clu vo výške 21,3 %, ktoré bolo revidované mierne nahor z 20,8 %.



Zároveň Komisia v utorok znížila navrhované clo na dovoz automobilov Tesla vyrobených v Číne na 9 % z pôvodných 20,8 %.



Tesla patrí medzi spoločnosti klasifikované ako spolupracujúce pri vyšetrovaní. V júli požiadala EÚ o prepočítanie svojej sadzby, aby sa zakladala na konkrétnych dotáciách, ktoré dostala.



Komisia uviedla, že vyslala tím do zariadení Tesly v Číne, aby overila, aké dotácie získala. Dospela k záveru, že dostáva od Pekingu menej dotácií v porovnaní s inými čínskymi výrobcami elektromobilov, ktorých vyšetrovala. Ale vzhľadom na to, že Tesla stále profituje z rôznych stimulov vrátane nižších cien batérií, ako je trhová cena, práv na užívanie pôdy a zníženia daní v Číne, podlieha clám na dovoz do EÚ.



Clá na čínske elektromobily sú nad rámec štandardných ciel vo výške 10 % na dovoz áut do európskeho bloku.



Komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku EÚ, tvrdí, že opatrenie je potrebné v rámci boja proti tomu, čo považuje za nespravodlivé dotácie.



Okrem Tesly navrhla Komisia nižšie clá aj pre čínskeho giganta v sektore elektrických vozidiel BYD, a to na úrovni 17 % (namiesto 17,4 % v júli), ako aj automobilky Geely (19,3 % a nie 19,9 %) a SAIC (36,3 % namiesto 37,6 %).



EÚ v utorok zároveň uviedla, že niektoré čínske spoločnosti v spoločných podnikoch s výrobcami automobilov z Únie by mohli mať takisto nižšie clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.



Predstaviteľ Európskej komisie dodal, že exekutíva EÚ zostáva "otvorená" hľadaniu riešenia sporu bez ciel, ale lopta je "na strane Číny" a je tak na nej, aby ponúkla alternatívne riešenie.