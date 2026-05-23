Čínska obchodná politika podľa štúdie poškodzuje nemecký priemysel
Autor TASR
Londýn 23. mája (TASR) - Zlá situácia nemeckého priemyslu je do veľkej miery dôsledkom agresívnej hospodárskej a obchodnej politiky Pekingu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnil tento týždeň britský think-tank Centrum pre európsku reformu (Centre for European Reform). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čína svojou agresívnou exportnou politikou vyvíja tlak na kľúčové odvetvia nemeckého priemyslu vrátane stredne veľkých podnikov. Zároveň sa nemecké výrobky v Číne kupujú čoraz menej vzhľadom na manipulácie s výmennými kurzami a utlmený dopyt, uvádza sa v štúdii. Namiesto toho, aby nemeckí politici čínskemu tlaku čelili, hádžu na úrovni EÚ aj skupiny G7 „piesok do súkolia“ a poškodzujú vlastné hospodárstvo, tvrdia britskí experti, podľa ktorých sa Paríž často zasadzuje za záujmy nemeckého priemyslu dôraznejšie ako Berlín.
Bez lepšej ochrany pred štátom podporovanými čínskymi vývozmi čaká Nemecko deindustrializácia spojená so zatváraním tovární a s ubúdajúcimi schopnosťami. Priemyselné centrá ako Stuttgart a Wolfsburg by sa preto mali pripraviť na negatívne javy sprevádzajúce hospodársky úpadok, ako sú nárast rozvodovosti, samovrážd a drogovej závislosti, ktoré sú známe z USA, varujú experti. Ani rozhodnutie upustiť od úsporných opatrení a investovať miliardy do zbrojenia podľa nich nestačí na záchranu nemeckého priemyslu.
„Berlín by mal konať ofenzívne, nie defenzívne, a podporiť Paríž v úsilí presvedčiť Medzinárodný menový fond a G7, aby sa zaoberali podhodnotenou čínskou menou a jej jednostranným obchodným modelom,“ vyzývajú autori štúdie. EÚ by okrem toho mala vyvinúť silnejšie nástroje obchodnej politiky, pomocou ktorých bude možné zamerať sa namiesto jednotlivých produktov na celé odvetvia.
