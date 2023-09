Čínska polícia zadržiava šéfa developerskej spoločnosti Evergrande

Peking 27. septembra (TASR) - Čínska polícia zadržiava miliardára a šéfa problematickej developerskej spoločnosti Evergrande, ktorá zápasí s veľkými dlhmi. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Sü Ťia-jin, ktorý je v kantončine známy ako Chuej Kcha Jen, bol zadržaný už začiatkom tohto mesiaca, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Podľa týchto zdrojov je držaný pod tzv. rezidenčným dohľadom. To znamená, že je monitorovaný a držaný na určenom mieste. Ide o typ policajnej akcie, ktorá nepredstavuje formálne zadržanie alebo zatknutie a neznamená to ani, že bude obvinený zo zločinu. Nemôže však opustiť miesto, kde sa zdržiava a stretnúť sa alebo komunikovať s ostatnými bez súhlasu úradov. Pas aj občiansky preukaz musí osoba pod rezidenčným ohľadom odovzdať polícii, no proces by podľa zákona nemal presiahnuť šesť mesiacov.



Spoločnosť Evergrande nereagovala na žiadosť o komentár.



Obrovský dlh Evergrande prispel k prehĺbeniu krízy v čínskom sektore nehnuteľností a vyvolal obavy z globálneho presahu.



Majetková divízia developerskej spoločnosti tento týždeň zmeškala kľúčovú splátku dlhu a čínska webová stránka Caixin informovala, že bývalí manažéri firmy boli zadržaní.



Sü Ťia-jin bol kedysi najbohatším mužom Číny, mal záľubu v luxusných značkách a jachtách. Jeho majetok sa teraz odhaduje na 1,8 miliardy USD (1,7 miliardy eur), čo je strmý pokles zo 42 miliárd USD v roku 2017.



Hengda Real Estate, dcérska spoločnosť Evergrande, v pondelok (25. 9.) večer oznámila, že nedokázala zaplatiť istinu a úroky z dlhopisov v hodnote 4 miliardy jüanov (516,02 milióna eur). Splatnosť dlhu bola stanovená na 25. septembra. Záväzky celej skupiny Evergrande sa odhadujú na 2,39 bilióna CNY.



Čínsky sektor nehnuteľností, ktorý spolu so stavebníctvom tvorí približne štvrtinu hrubého domáceho produktu krajiny, je kľúčovým pilierom hospodárskeho rastu krajiny a v uplynulých desaťročiach zažíval veľký rozmach.



Ale najväčší hráči v tomto odvetví nahromadili obrovský dlh, ktorý vláda v Pekingu začala považovať za neprijateľné riziko pre čínsky finančný systém a celkové ekonomické zdravie.



Úrady od roku 2020 postupne sprísnili prístup developerov k úverom. Nasledovala vlna nesplácania pôžičiek, najmä v prípade Evergrande. Začiatkom tohto mesiaca úrady zatkli niekoľkých zamestnancov Evergrande a zároveň vyzvali verejnosť, aby nahlásila všetky prípady podozrenia z podvodu.



(1 EUR = 1,0605 USD; 1 EUR = 7,7517 CNY)