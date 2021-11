Čínska priemyselná produkcia a maloobchodné tržby sa zrýchlili

Peking 15. novembra (TASR) - Čínska priemyselná produkcia a maloobchodné tržby rástli v októbri rýchlejšie, ako sa očakávalo, a to aj napriek novým obmedzeniam na kontrolu ochorenia COVID-19 a nedostatku dodávok. Ale výhľad čínskej ekonomiky zatienilo spomaľovanie investícií do nehnuteľností, ktoré vyvoláva obavy z budúcej stavebnej činnosti.



Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu priemyselná produkcia v októbri vzrástla medziročne o 3,5 % po zvýšení o 3,1 % v septembri. Októbrové tempo jej rastu prekonalo očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že sa spomalí na 3 %.



Podobne sa aj medziročný rast maloobchodných tržieb v októbri zrýchlil na 4,9 % zo 4,4 % v septembri, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho spomalením na 3,5 %.



Rast priemyslu sa minulý mesiac zotavil, keď sa nedostatok energií zmiernil, uviedli Julian Evans-Pritchard a Sheana Yue, ekonómovia z Capital Economics. Vzhľadom na prehlbujúci sa pokles výstavby nehnuteľností však toto zotavenie bude podľa nich pravdepodobne len krátkodobé.



Ekonómovia ďalej poznamenali, že krátkodobý výhľad sektora služieb zatieňuje obnovenie šírenia nového koronavírusu.



Druhá najväčšia svetová ekonomika zaznamenala vlani pôsobivé zotavenie sa z poklesu po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19, ale odvtedy stratila dynamiku, keďže zápasí so spomaľujúcim sa výrobným sektorom, dlhovými problémami na trhu s nehnuteľnosťami a novou vlnou koronavírusu.



"Vypuknutie ochorenia COVID-19 prinútilo viaceré mestá sprísniť cestovné obmedzenia, čo v novembri pravdepodobne nepriaznivo ovplyvní sektor služieb. Spomalenie sektora nehnuteľností sa zhoršuje," skonštatoval Č'-wej Čang, hlavný ekonóm Pinpoint Asset Management. A dodal, že toto predstavuje "kľúčové riziko pre makrovýhľad v budúcom roku".



Čínskym trhom s nehnuteľnosťami otriasla prehlbujúca sa dlhová kríza realitného giganta China Evergrande, ktorému spolu so spoločnosťou Kaisa Group hrozí platobná neschopnosť.