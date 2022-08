Čínska priemyselná výroba aj maloobchodné tržby nenaplnili očakávania

Peking 15. augusta (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne pokračovala v júli v raste, tretí mesiac po sebe, tempo rastu sa však nečakane spomalilo. Podobný vývoj zaznamenali v Číne aj maloobchodné tržby. Údaje čínskeho štatistického úradu zverejnili servery RTTNews a tradingeconomics.



Priemyselná výroba v Číne vzrástla v júli medziročne o 3,8 % po júnovom raste o 3,9 %. Analytici pritom očakávali výrazné zrýchlenie tempa rastu, a to na 4,6 %.



Spomalenie rastu zaznamenali výrobný aj ťažobný sektor. V prvom prípade vzrástla produkcia o 2,7 %, zatiaľ čo v júni rástla o 3,4 %, v druhom prípade sa rast spomalil z 8,7 % v júni na 8,1 %. Naopak, produkcia utilít vzrástla o 9,5 % po júnovom raste o 3,3 %.



Produkcia v potravinárskom sektore opäť klesla, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. V júni klesla o 0,3 %, v júli pokles predstavoval 0,8 %. Ešte výraznejší pokles zaznamenalo textilné odvetvie. Dosiahol 4,8 % po 3,9-percetnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.



Čínsky štatistický úrad okrem toho zverejnil údaje o vývoji maloobchodných tržieb za mesiac júl. Medziročné tempo rastu dosiahlo 2,7 %, zatiaľ čo v júni sa tržby v maloobchode zvýšili o 3,1 %.



Podobne ako v prípade priemyselnej produkcie aj v maloobchodných tržbách výsledky zaostali za očakávaniami. Analytici počítali so zrýchlením rastu na 5 %.



Vývoj v sektore ovplyvnili najmä tržby z predaja stavebných materiálov, odevov a zariadenia do domácnosti, ktoré zaznamenali pokles. Napríklad, tržby z predaja stavebných materiálov klesli v júli medziročne o 7,8 % a z predaja odevov o 5,6 %.