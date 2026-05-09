Sobota 9. máj 2026
Čínska produkcia zlata v 1. kvartáli 2026 medziročne klesla

Iluatrčná snímka. Foto: FOTO TASR - Štefan Puškáš

Autor TASR
Peking 9. mája (TASR) - Čínska produkcia zlata v 1. kvartáli 2026 medziročne klesla. Bezpečnostné kontroly totiž prinútili niektorých hutníkov dočasne prerušiť výrobu z dôvodu údržby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Celková produkcia zlata z domácich aj dovážaných surovín dosiahla v 1. kvartáli 136,230 tony, čo je o 3,3 % menej než v rovnakom období pred rokom, uviedla v sobotu China Gold Association. Domáca produkcia medziročne padla o 7,1 % na 81,065 tony.

Spotreba zlata v 1. štvrťroku medziročne stúpla o 4,1 % na 303,292 tony. Motorom zvýšenia bol výrazný nárast dopytu po zlatých tehličkách a minciach, ktorý vyskočil o 46,4 % na 202,062 tony. Naopak, spotreba zlatých šperkov klesla o 37,1 % na 84,62 tony.

„Investičný dopyt po zlate zostal vysoký, pričom zlaté tehličky a mince sa stali obľúbenými investičnými produktmi a predaj zlatých tehličiek cez bankové kanály výrazne vzrástol,“ uviedla asociácia vo vyhlásení.
