Čínska skupina BAIC chce zdvojnásobiť svoj podiel v koncerne Daimler

Peking/Stuttgart 15. decembra (TASR) - Čínska spoločnosť BAIC Group, partner nemeckého koncernu Daimler, oznámila, že má v pláne zdvojnásobiť svoj podiel približne na 10 % a získať kreslo v predstavenstve nemeckého výrobcu luxusných áut. Cieľom čínskej spoločnosti je získať náskok pred svojim čínskym rivalom Geely, uviedli dva zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Čínska štátna firma Beijing Automobile Group (BAIC), ktorá už vlastní 5-percentný podiel v koncerne Daimler, začala kupovať akcie nemeckej spoločnosti na otvorenom trhu, tvrdia zdroje.



Skupina BAIC je v súčasnosti tretím najväčším akcionárom spoločnosti Daimler, ale 10-percentný podiel by nej urobil najväčšieho akcionára. Prekonala by tak svojho čínskeho rivala, automobilku Zhejiang Geely Holding Group, ktorá má podiel vo výške 9,69 % v nemeckom výrobcovi modelov Mercedes a snaží sa tiež rozšíriť svoje partnerstvo s Daimlerom v Číne.



Zvýšením podielu na 10 % sa BAIC snaží zabezpečiť si miesto v dozornej rade koncernu Daimler, ktoré Geely v súčasnosti nemá, uviedli zdroje.



Podľa jedného zo zdrojov banka HSBC, ktorá predtým radila BAIC pri kúpe 5-percentného podielu v automobilke Daimler, pomáha teraz skupine so sídlom v Pekingu pri novej investícii.



Daimler na otázky médií uviedol, že nedostal žiadne oznámenie o tom, že BAIC chce zvýšiť svoj podiel. Šéf čínskej divízie Daimler Hubertus Troska v piatok (13. 12.) povedal, že koncern „víta dlhodobých investorov“. Na otázku o spoločnosti BAIC a jej potenciáli stať sa väčším akcionárom v nemeckom koncerne, odvetil, že sa uvidí, ako sa veci vyvinú.



Tretí zdroj oboznámený s plánmi BAIC dodal, že čínska skupina by sa chcela stať väčším akcionárom v spoločnosti Daimler ako Geely, aby bola považovaná za najväčšieho partnera nemeckej automobilky v Číne.



BAIC a Geely neodpovedali na žiadosť o komentár a HSBC sa k týmto správam odmietla vyjadriť.



BAIC je už roky partnerom spoločnosti Daimler v Číne, kde prevádzkuje továrne Mercedes-Benz v Pekingu prostredníctvom hlavného spoločného podniku oboch automobiliek Beijing Benz Automotive. Už na jeseň nemenované zdroje naznačili, že BAIC chce investovať do koncernu Daimler, aby si zabezpečil svoju investíciu v Beijing Benz Automotive.



Obaja partneri tiež plánujú zmodernizovať závody na výrobu nákladných automobilov v ďalšom spoločnom podniku, tentoraz na výrobu úžitkových vozidiel Foton Daimler Automotive (BFDA).



Skupina BAIC kúpila svoj 5-percentný podiel v nemeckom koncerne po tom, ako začiatkom roku 2018 čínska súkromná automobilka Geely získala v Daimleri so sídlom v Stuttgarte podiel vo výške 9,69 %. Po tejto investícii Geely a Daimler uviedli, že plánujú v Číne vyrábať novú generáciu inteligentných elektrických vozidiel v spoločnom podniku.



Geely vlastní podiel vo výške 49,9 % vo švédskej automobilke Volvo a tiež podiel v malajzijskej automobilke Proton, zatiaľ čo BAIC okrem podielu v spoločnosti Daimler uzavrel partnerstvo s juhokórejskou automobilkou Hyundai Motor.