< sekcia Ekonomika
Čínska spoločnosť BYD predala v roku 2025 2,26 milióna elektromobilov
Tesla v roku 2024 tesne predbehla BYD s počtom 1,79 milióna predaných elektrických áut, zatiaľ čo na čínsku spoločnosť pripadlo 1,76 milióna kusov.
Autor TASR
Peking 1. januára (TASR) - Čínsky automobilový gigant BYD predal v minulom roku 2,26 milióna elektrických vozidiel a stanovil tak nový rekord v odvetví. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa vo štvrtok odvolala na vyhlásenie spoločnosti.
BYD získava vedúcu pozíciu pred americkým konkurentom Tesla, ktorý do konca septembra 2025 predal 1,22 milióna elektrických áut. Spoločnosť technologického miliardára Elona Muska by mala čísla o celkovom predaji v uplynulom roku zverejniť v piatok (2. 1.). BYD vznikla v roku 1995 a pôvodne sa zameriavala na výrobu batérií. V súčasnosti vyrába okrem elektromobilov aj hybridné vozidlá.
Tesla v roku 2024 tesne predbehla BYD s počtom 1,79 milióna predaných elektrických áut, zatiaľ čo na čínsku spoločnosť pripadlo 1,76 milióna kusov.
BYD získava vedúcu pozíciu pred americkým konkurentom Tesla, ktorý do konca septembra 2025 predal 1,22 milióna elektrických áut. Spoločnosť technologického miliardára Elona Muska by mala čísla o celkovom predaji v uplynulom roku zverejniť v piatok (2. 1.). BYD vznikla v roku 1995 a pôvodne sa zameriavala na výrobu batérií. V súčasnosti vyrába okrem elektromobilov aj hybridné vozidlá.
Tesla v roku 2024 tesne predbehla BYD s počtom 1,79 milióna predaných elektrických áut, zatiaľ čo na čínsku spoločnosť pripadlo 1,76 milióna kusov.